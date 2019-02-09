台北文青咖哩再+1　小仺館超大雞腿咖哩飯不只美味、根本走心

▲文青咖哩店小仺館令人食指大動。（圖／取自小仺館 Cafe & Rice，下同）

生活中心／綜合報導

最近咖哩界吹起一股濃濃的文青風，從熱門的北部GaliGabi、到彰化丰富食堂，不只美味指數爆棚，裝潢更是媲美網美咖啡館，隨手就能拍出令人食指大動的狂讚咖哩美照，最近北部又多了家文青咖哩店「小仺館」，老闆親自經營的粉絲專頁超走心，還有誘人的超大雞腿咖哩飯，光看圖片就hen餓！

位於台電大樓站附近的小仺館Cafe & Rice，老闆Jasper經營粉絲專頁的方式很走心，經常分享大小事與粉絲們互動，還自爆曾是廣告業主管的他，瞞著家人偷偷去咖哩店工作2年後，決定開店前還先灌了啤酒壯膽才與房東簽約，義無反顧追求理想生活的精神令人動容！

店內雖然不大只有16個座位，但是一樣提供WIFI和插座，滿足週邊商業大廈的使用需求。更重要的是咖哩本身的美味度～店內餐點選擇雖然只有3款咖哩、2款雞腿井飯，每一道都是用心準備的美味，像是大人氣的「烤雞腿咖哩」一端上桌就吸睛，特別選用超大的雞腿，慢火烤的酥香再沾點咖哩湯汁打造即有層次的美味咖哩；還有當家花旦「半熟蛋乾咖哩」，是在台灣極少見的乾咖哩，由小仺館自製牛豬水果混合招牌咖哩肉醬而成，咖哩香氣中帶有水果甜味令人吃到欲罷不能，也可以自行添加七味粉多一份辣味更過癮，套餐搭配的紅茶更精心選用了富士山杯，大大提升用餐好感度！

不僅如此，許多客人經常留言大讚小仺館的咖哩老少咸宜，連小孩都會愛上，還曾經有幼兒園老師聞香而至，團購給小朋友當午餐，當時讓老闆傷透腦筋該怎麼特製出小朋友喜歡的口味，最後決定加上起司、調整溫和口味的咖哩，結果老師回報完食率竟達100%，也因此吸引不少家長會帶孩子一嘗小仺館的餐食，讓文青咖哩店增添幾分溫暖人味。

小仺館 Cafe & Rice

(02)6617-2276

台北市大安區羅斯福路三段77號

https://www.facebook.com/cangcaferice