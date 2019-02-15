賞景秘密基地！眺望觀音山　坐擁180度淡水河美景　

點評：厚這景太美了吧><

▲台北淡水長堤LB Cafe。（圖片由我的旅圖中 during my journey提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

記者謝璩安／綜合報導

有時候，一到假日只想要坐在咖啡廳裡度過一整個下午，這個時候，咖啡廳的選擇就很重要了，部落客我的旅圖中 during my journey就在社團《旅遊超爽的》中分享淡水一間超厲害的咖啡廳，擁有絕佳的景色，彷彿一秒就到海島國家！

▲長堤咖啡的建築以紅磚為主，復古中又帶點異國風情。

淡水長堤LB Cafe位在淡水河邊，就在淡水渡船碼頭的旁邊，擁有180度的河畔風景，還可以眺望對岸的觀音山脈，吹著徐徐的微風，相當愜意。店家的裝潢以紅磚為主，復古中又帶點異國風味，室內也以紅磚和亮色系的牆面為主，還有許多窗戶，白天的時候陽光從外面照射進來，舒適又悠閒。

▲室內採光良好，下午坐在這裡悠閒又舒適。

▲最受歡迎的是二樓座位區。

長堤咖啡最厲害的是二樓的座位區，也是客人們最愛的秘密基地，二樓總共分為兩個區塊，其中一個區塊是有遮陽的桌型區域，另一個就是最受歡迎的吧檯座位區，可以將一整片河景盡收眼底，一坐下就好像到了海島國家，一整個星期的疲憊在這一刻都隨風而逝。

▲坐擁180度河景，還可以眺望對岸的觀音山脈。

我的旅圖中介紹，咖啡廳有提供鬆餅、三明治、咖啡、明治冰淇淋、果汁、啤酒等等，如果要吃正餐也有義大利麵跟燉飯可以選擇，飲品價位平均在$120-$200不等，正餐則是在$200起跳，需要加收一成服務費，低消一杯飲品。炸物拼盤裡有薯條和洋蔥圈，我的旅圖中表示，這裡的薯條炸得很酥脆，有種鹽酥雞的香氣，不會太過油膩，洋蔥圈的餡料很滿，不是只有空洞的麵衣，還吃的到蝦米，整體來說表現很好。

▲在吧檯座位區點上一杯咖啡、小小的一份炸物，就可以放空整個下午。

想逃離身心俱疲的生活，不妨到淡水走一走，座在長堤咖啡空曠的吧檯區，點杯飲料對著美景放空，充滿電再迎接一個新的星期。



淡水長堤LB Cafe

地址: 新北市淡水區中正路21巷9號

電話: (02)2622-2652

營業時間: 週日至週四11:00-00:00 / 假日 11:00-1:00