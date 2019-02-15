ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

賞景秘密基地！眺望觀音山　坐擁180度淡水河美景　

點評：厚這景太美了吧><
ETtoday旅遊雲

▲▼淡水長堤LB Cafe。（圖／我的旅圖中 during my journey提供）

▲台北淡水長堤LB Cafe。（圖片由我的旅圖中 during my journey提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

記者謝璩安／綜合報導

有時候，一到假日只想要坐在咖啡廳裡度過一整個下午，這個時候，咖啡廳的選擇就很重要了，部落客我的旅圖中 during my journey就在社團《旅遊超爽的》中分享淡水一間超厲害的咖啡廳，擁有絕佳的景色，彷彿一秒就到海島國家！

▲▼淡水長堤LB Cafe。（圖／我的旅圖中 during my journey提供）

▲長堤咖啡的建築以紅磚為主，復古中又帶點異國風情。

淡水長堤LB Cafe位在淡水河邊，就在淡水渡船碼頭的旁邊，擁有180度的河畔風景，還可以眺望對岸的觀音山脈，吹著徐徐的微風，相當愜意。店家的裝潢以紅磚為主，復古中又帶點異國風味，室內也以紅磚和亮色系的牆面為主，還有許多窗戶，白天的時候陽光從外面照射進來，舒適又悠閒。

▲▼淡水長堤LB Cafe。（圖／我的旅圖中 during my journey提供）

▲室內採光良好，下午坐在這裡悠閒又舒適。

▲▼淡水長堤LB Cafe。（圖／我的旅圖中 during my journey提供）

▲最受歡迎的是二樓座位區。

長堤咖啡最厲害的是二樓的座位區，也是客人們最愛的秘密基地，二樓總共分為兩個區塊，其中一個區塊是有遮陽的桌型區域，另一個就是最受歡迎的吧檯座位區，可以將一整片河景盡收眼底，一坐下就好像到了海島國家，一整個星期的疲憊在這一刻都隨風而逝。

▲▼淡水長堤LB Cafe。（圖／我的旅圖中 during my journey提供）

▲坐擁180度河景，還可以眺望對岸的觀音山脈。

我的旅圖中介紹，咖啡廳有提供鬆餅、三明治、咖啡、明治冰淇淋、果汁、啤酒等等，如果要吃正餐也有義大利麵跟燉飯可以選擇，飲品價位平均在$120-$200不等，正餐則是在$200起跳，需要加收一成服務費，低消一杯飲品。炸物拼盤裡有薯條和洋蔥圈，我的旅圖中表示，這裡的薯條炸得很酥脆，有種鹽酥雞的香氣，不會太過油膩，洋蔥圈的餡料很滿，不是只有空洞的麵衣，還吃的到蝦米，整體來說表現很好。

▲▼淡水長堤LB Cafe。（圖／我的旅圖中 during my journey提供）

▲在吧檯座位區點上一杯咖啡、小小的一份炸物，就可以放空整個下午。

想逃離身心俱疲的生活，不妨到淡水走一走，座在長堤咖啡空曠的吧檯區，點杯飲料對著美景放空，充滿電再迎接一個新的星期。


淡水長堤LB Cafe
地址: 新北市淡水區中正路21巷9號
電話: (02)2622-2652
營業時間: 週日至週四11:00-00:00 / 假日 11:00-1:00

關鍵字： 新北市旅遊 淡水長堤LB Cafe 淡水美食 賞景咖啡廳 觀音山 淡水咖啡廳 我的旅圖中 during my journey

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

任容萱不捨超帥獸醫失控哭了　哽咽：我很害怕分離

推薦閱讀

粉色櫻花＋寺廟像秒飛日本！淡水天元宮最新春節花況

浪漫賞櫻、漫步魯冰花海！台北繽紛花季　過年賞花走春去

春天不遠了！士林平菁街櫻花搶先綻放已達七、八成

隱身八里山林的綠色秘境　農場中享用超豐盛聖誕大餐

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

全台「12處洋紅風鈴木」爆開如繡球

一週來6天　爭鮮發黑卡給死忠顧客

超狂！高雄五星級「佛系火鍋餐廳」

這3家餐廳都將在2月底歇業

桃園銅板價超大份量蛋餅酥脆飽滿

全台首間火鍋店義式冰淇淋吃到飽！

拉拉山恩愛農場「粉爆ing」

閨蜜小旅行5種風格玩台南

15米高海之女神主燈點亮大鵬灣

南投錫葉藤秘境夢幻「紫爆」！

熱門行程

最新新聞更多

香港超高人氣餃子店

金普頓大安酒店3/1試營運

華航機師罷工結束！桃機公布總受影響人..

此生必吃！台中浮誇系超美泰國菜

六福村打卡熱點　打造甜蜜魔宮

最瘋大秀「狂電派」澳門開演！

淡水180度美景秘密基地！

迪亞巴克爾旅遊復興　盡看兩河流域文明

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366