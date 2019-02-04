粉色櫻花＋寺廟像秒飛日本！淡水天元宮最新春節花況

▲天元宮櫻花最新花況。（圖／粉絲團《我的旅圖中during my journey》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）



旅遊中心／綜合報導

春節喜氣洋洋走春去，若沒有南下計畫就出門賞櫻吧！每年春節期間淡水天元宮的櫻花盛放，不必出國也不必舟車勞頓台北就能賞櫻，粉色櫻花加上天壇建築背景拍起來有置身日本的錯覺，年假超應景的免費賞花景點。

▲淡水天元宮春節連假期間賞花人潮。



▲粉色櫻花配上寺廟景致。



部落客《我的旅圖中during my journey》也分享了2月2日拍下的櫻花花況，今年因暖冬花開較晚，目前幾乎開了八九成左右。天元宮賞花區共分有後山櫻花區和寺廟區，後山櫻花區的三色櫻一月底已開花，與陽明山平菁街的櫻花品種相同。而寺廟旁的淡粉色吉野櫻為三月登場。

▲2月2日最新花況。



除了天元宮，知名景點像是三芝區青山路、烏來區勇士廣場、石碇二格步道及金山區溫泉公園等地也陸續開花，新北市汐止區溪畔櫻花也已開六成，除了農曆年間第一波櫻花潮，其他品種昭和櫻、河津櫻、吉野櫻預計會在2月底至3月盛開，年假想賞櫻出門前可先追蹤賞花快報，已掌握花況資訊。

＊以上圖片由粉絲團《我的旅圖中during my journey》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。