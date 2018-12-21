隱身八里山林的綠色秘境　農場中享用超豐盛聖誕大餐

點評：好美好棒的地方~~想去紓壓!!

▲新北八里桃樂絲森林。（圖片由我的旅圖中 during my journey提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

新北市也有一個地方，充滿綠色的芬多精，種滿了絕不噴灑農藥的果樹，讓度假休閒的同時也能保護環境。2018也即將進入尾聲，除了在市區的餐廳裡享用聖誕大餐，不妨試試看到充滿綠意的大自然中感受節慶的熱鬧，眺望台北港的景色。部落客我的旅圖中 during my journey就在社團《旅遊超爽的！》中分享這個座落在新北市的桃樂絲森林！

▲桃樂絲森林有一大片草地，有許多動植物，所有的果樹也都不噴灑農藥。

桃樂絲森林位在新北八里，一座近觀音山風景區的山上，從1873年就開始開發，在山上種滿八里文旦柚、水蜜桃和甜桃等等水果，為了保護環境，種植的過程也都是不噴灑農藥的。目前園區內除了用餐以外也規劃生態導覽、陶藝拉坏、傳統糕點及陶藝DIY教學與植物染布的活動，讓民眾體驗動手做的成就感，以及對這塊土地的認同。

▲可愛動物區有提供乾草和胡蘿蔔可以餵食。

我的旅圖中介紹，桃樂絲森林有一大片綠地草坪可以玩耍拍照，還有許多動物都在身邊自在的生活，來到這裡就好像遠離了塵囂，回歸純樸的生活。可愛動物區內有提供乾草和胡蘿蔔，讓遊客可以餵食小動物，但千萬要記得不可以隨便餵食其他食物，在撫摸小動物的時候也要注意安全。

▲戶外的露天座位區可以眺望園區的風景。

▲室內座位區的裝潢以木頭為主，還擺放了一棵聖誕樹。

▲烤肉區可以直接訂購套餐組合，適合三五好友一起在這裡過節。

▲豬腳肉質Ｑ彈，先滷過再烘烤也讓豬腳更加入味。

聖誕節系列餐點

桃樂絲森林推出歡樂聖誕豬肋排，我的旅圖中表示，豬肋排考過以後外皮酥甜，有蛋蛋的煙燻味和焦糖香，搭配蜜桃芥末醬以後，蜜桃的甜味就像往嘴裡送上過節的甜蜜氣息，而且份量真的非常多，是男生也可能會很飽的分量。聖誕德國豬腳則是先滷過以後才烘烤，口感肥而不膩，肉質也相當厚實Ｑ彈。

▲豬肋排的分量相當大，可以和朋友或另一半一起分享。

▲聖誕蔬食暖沙拉，有花椰菜、番茄和各種菇類。

除了肉類主食以外，其他的餐點也有聖誕雪白菇菇培根義大利麵，用奶油料理帶著淡淡的胡椒香，麵條入味，配料也給的相當大方。以及聖誕蔬食暖沙拉，有花椰菜、番茄和各種菇類，我的旅圖中說，醬汁有淡淡的水果香氣，這樣的小巧思讓人有眼睛為之一亮的感覺。

▲聖誕雪白菇菇培根義大利麵。

▲聖誕系列的餐點蓮巧克力蛋糕都相當有節日的氣氛。

桃樂絲森林(穀興農場)

地址: 新北市八里區荖阡村荖阡坑路34之5號

電話: (02)8630-3356 / 0927-173803

營業時間: 週一至週五11:00-18:00 / 假日 10:00-21:00