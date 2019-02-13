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大型羽毛會閃粉紅光！高雄夢時代「10大閃光點」情侶必收

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▲夢時代購物中心「愛‧Wedding」。（圖／高雄夢時代提供）

▲夢想熱氣球加上巨型蒲公英，魔幻而浪漫。（圖／高雄夢時代提供，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導

西洋情人節倒數計時，用完餐想帶另一半延續過節氣氛，不妨來高雄夢時代逛逛，今年情人節業者以「愛‧Wedding」為主題打造10大造景，讓情侶們拍好拍滿、粉紅泡泡飄滿天，來之前記憶體一定要備足。

1. 告白氣球（1F時代廣場）
不同色彩、大小不一的夢想熱氣球，加上紫色燈飾打造出巨型蒲公英，倒映水面相當浪漫，意味著情侶一同搭熱氣球迎向天際，夢幻不已。

▲夢時代購物中心「愛‧Wedding」。（圖／高雄夢時代提供）

▲粉紅教堂造景是一大亮點，牆面彩繪上戀愛方程式供情侶拍出趣味照。

2. 愛戀迴廊（1F藍鯨館前）
粉紅教堂造景是一大亮點，牆面彩繪上戀愛方程式供情侶拍照，還能漫步在迴廊，浸浴在幸福的氛圍裡。

▲夢時代購物中心「愛‧Wedding」。（圖／高雄夢時代提供）

▲以霓虹燈為支架勾勒出的歐式教堂，相當壯觀，上方是3萬顆LED燈打造的全曲面穹頂。

3. 粉紅初戀（1F藍鯨館前）
以繽紛霓虹燈為支架勾勒出的歐式教堂，相當壯觀，抬頭一望，是3萬顆LED燈打造的全曲面穹頂，夜間點燈後，浪漫指數瞬間飆高。

4. 浪漫滿屋（1F時代廣場）
各式鮮花打造出來的浪漫造景，不只出現在歐洲電影中，彷彿羅密歐與茱麗葉邂逅場景，可以和親愛的他演出一齣不朽的愛情篇章。

▲夢時代購物中心「愛‧Wedding」。（圖／高雄夢時代提供）

▲藍色燈管勾勒出愛侶跳著芭蕾舞之形象，彼此間僅有的0.1314距離，粉紅字體和紫色燈飾相映襯，成為入口處最醒目標幟。

5. 幸福園舞曲（1F夢想廣場）
藍色燈管勾勒出愛侶跳著芭蕾舞之形象，彼此間僅有的0.1314距離，粉紅字體和紫色燈飾相映襯，成為入口處最醒目標幟。

▲夢時代購物中心「愛‧Wedding」。（圖／高雄夢時代提供）

▲金色與紅色為基調的歌劇院，金碧輝煌而氣派，搭配義大利風格的面具，讓人拍出神秘感十足的照片。

6. 華麗舞會（B1 OPEN水池廣場）
金色與紅色為基調的歌劇院，金碧輝煌而氣派，搭配義大利風格的面具，讓人拍出神秘感十足的照片。

7. 米蘭，蜜月（1F館內花柱區）
米蘭特色街道搬進館內場域，還有經典兔子增添童趣。

▲夢時代購物中心「愛‧Wedding」。（圖／高雄夢時代提供）

▲純白色巨型燈飾以羽毛為概念，還會閃動象徵幸福的粉紅星光，彷彿時間凍結在此。

8. 白色戀人（1F日式庭園）
純白色巨型燈飾以羽毛為概念，還會閃動象徵幸福的粉紅星光，彷彿時間凍結在此。

▲夢時代購物中心「愛‧Wedding」。（圖／高雄夢時代提供）

▲戀愛甜心鏡內的手扶梯也變身一大拍照亮點。

9. 戀愛甜心鏡（1F內街）
手扶梯也變身一大拍照亮點，穿越鏡面通道，兩旁閃耀鑽石般光芒，超迷幻的打卡點少不了這。

▲夢時代購物中心「愛‧Wedding」。（圖／高雄夢時代提供）

▲超過70公尺的拱廊，宛如穿越巴洛克式的精美畫框，置身星光燦爛的米蘭夜空，令人目眩神迷。

10. 心願拱廊（1F成功路側）
超過70公尺的拱廊，宛如穿越巴洛克式的精美畫框，置身星光燦爛的米蘭夜空，令人目眩神迷。

夢時代購物中心「愛‧Wedding」
日期：即日起至3月4日
地址：高雄市前鎮區中華五路789號
時間：週一至週四11:00-22:00、週五11:00-22:30、週六10:30-22:30、週日10:30-22:00

關鍵字： 高雄旅遊 夢時代 夢時代購物中心 情人節景點

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