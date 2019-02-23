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統一發票來自這裡　台中印刷探索館還可以印製專屬棉T

點評：門口的書牆很美ㄟ><
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▲▼台灣印刷探索館。（圖／彎打。Just Do Eat提供）

▲台中大里台灣印刷探索館。（圖片由彎打。Just Do Eat提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

爸爸媽媽帶著孩子到台中大里玩，除了可愛的龍貓公車站、大型文創聚落台中軟體園區和有著許多裝置藝術的東湖公園以外，還有一個超適合親子的參觀景點，可以安排一日遊的行程！部落客彎打。Just Do Eat就在社團《旅遊超爽的》中分享這個寓教於樂，還可以拍網美照的超棒景點。

財政部印刷廠的台灣印刷探索館，位在台中大里，是全台第一家印刷觀光工廠，開放參觀發票的印製製程，讓爸爸媽媽和孩子可以一起在體驗中學習，另外，台灣的統一發票也就是在這裡印刷的！台灣印刷探索館採預約制，每一場次上限為120人，周二到周日的早上十點和下午兩點各有一個場次，想要到這裡參觀記得先預約以免撲空。

▲▼台灣印刷探索館。（圖／彎打。Just Do Eat提供）

▲超大書本的網美牆。

一到印刷探索館就可以看到一面超大的書本網美牆，拍完照以後可以從入口進去，全館一共分為六個區域，包括展示一本書誕生過程的「印刷時光機」，其中還有拓印體驗區、介紹紙張由來及製程的「紙的二三事」、揭開統一發票面紗的「發票的祕密日記」、透過互動模式將作品結合體感的「印刷魔幻館」、販售各種創意商品「文創鋪部」以及手動體驗的「印要玩」區，相當多元。

▲▼台灣印刷探索館。（圖／彎打。Just Do Eat提供）

▲台灣印刷探索館不只有印刷的體驗，還有紙張的歷史介紹，寓教於樂。

一般觀眾全票是100元，台中市民出示身分證或駕照是90元，3歲以下幼童、65歲以上長者和持身心障礙人士免費參觀，門票憑票根都可以折抵50元消費，包括DIY的活動和商品消費。彎打。Just Do Eat表示，DIY課程有手工書、彩繪小物、樹脂版畫、棉紙撕畫、棉T體驗和季節限定活動，不同活動有不同的適合年齡和製作時間，可以依照喜好選擇，在印刷探索館中帶著超特別的紀念品回家！

▲▼台灣印刷探索館。（圖／彎打。Just Do Eat提供）

▲字樣的刻模展示。

臺灣印刷探索館
地址：41267臺中市大里區中興路一段288號
電話：04-2495-1001
開放時間：週二~週日(週一休館)，早上10:00及下午14:00

關鍵字： 台灣印刷探索館 台中旅遊 大里旅遊 彎打。Just Do Eat 統一發票 東湖公園 台中軟體園區

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