太平、大里景觀植栽　不用走遠就有小花海可以看

文／Sharelife分享生活



配合花博在台中舉辦的盛事，台中市政府也在太平、大里等地進行景觀工程，打造小花海，讓當地民眾一出門就能看到繽紛花朵。



▲圖／台中市政府



位於太平區921地震公園旁的2處小花海，面積約0.65公頃，廣植粉紫色馬櫻丹、宮粉仙丹、繁星花、彩葉草及色彩多變的變葉木等30種以上的植栽，近日許多觀花植物已陸續開花，顯得繽紛多彩；花海區還有蜜蜂、瓢蟲造型的綠雕，在早晨或傍晚漫步在紅、黃、綠、紫植栽花海中，感覺心曠神怡，是拍照、打卡的絕佳私房景點。



▲圖／台中市政府

此外，大里區及南區交界處的興大康橋旁的河川地、積善公園及公兒24等3個區域裡，建設局也設置拍打著尾翼的鯨魚、漂浮在空中的雨雲及拿著釣竿的魚等創意綠雕及各類賞葉、觀花植物，蔓性野牡丹綻放出嬌艷的桃紅色花朵，大片紫色狼尾草隨風搖曳，粉紅、黃色及紫色馬櫻丹、宮粉仙丹也陸續開花，蝴蝶處處飛舞，顯得熱鬧鮮活。



▲圖／台中市政府

建設局長表示，為讓市民在居家附近就能體驗繽紛花海，市府在花博三大園區以外的太平、大里、霧峰、烏日、清水、東區等處也設置了各具特色主題的小花海。春節假期即將到來，歡迎市民到各處小花海走走。

（本文獲得 「Sharelife分享生活」授權刊登，原文在此）