台中超萌龍貓公車站新景點！多了哈利波特招牌9又3/4月台

點評：想去

文、圖／Mimi韓

龍貓迷必訪！台中就有龍貓公車站啦～

這個小小的善聽空間 – 龍貓公車站，是個小熱門的台中IG景點，除了巨大龍貓＆無臉男，最近還多了哈利波特中招牌的9又3/4月台，連老外都被吸引來拍照，不過也是先提醒大家，它就是個小景點，可以拍照的畫面並不多，大概5~10分鐘就能解決，適合安排順遊，或是超級龍貓迷來訪唷！



台中IG景點｜善聽空間 – 龍貓公車站＆無臉男

這個龍貓公車站就在台中大里的大智路與喬城路口，是由善聽空間工作室所打造，滿足大家對宮崎駿動畫的想像，巨大的龍貓與無臉男是不是超可愛呢？

但因為龍貓公車站就在路口轉角，雖然會轉進來的車輛好像不是太多，但還是請妳們取景時多注意安全唷！

一旁的樹上還發現小外星人，也是亂可愛一把的。

工作室裡原本的大機器人好像不見了，但卻也多了這個在倫敦國王十字車站很夯的哈利波特9又3/4月台，推著行李車往前衝，就好像可以前往霍格華茲的魔法世界中呢！既然沒能去英國，那台中也能拍到唷！

整體來說台中龍貓公車站的拍照效果還不錯，但小小景點，倒是不用特地前往。我們這天是從台中軟體園區Dali Art藝術廣場看完巨大沈思者，要到台中市區時順道停下來拍拍照，給大家參考囉～

大里龍貓公車站＆無臉男 Facebook

地點：台中大里區大智路與喬城路交叉口