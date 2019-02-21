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台中7家口袋私藏咖啡廳懶人包　還有深夜秘密基地

ETtoday餓勢力

▲▼台中七家好咖啡。（圖／棉花糖的天空 提供）

文、圖／棉花糖的天空

收假日最好的夥伴就是咖啡啦！台中咖啡廳多到一個數不清，姊這邊推薦幾家我自己常去的咖啡廳，老房子、甜點蛋糕、療育貓咪、深夜秘密基地、還有超級復古風的唷！來台中一定要排一天挑一家咖啡廳窩一整天！

台中豐原-咖啡葉店

▲▼台中七家好咖啡。（圖／棉花糖的天空 提供）

話說～姐早就在網路上被這個草莓蛋糕燒火很多次啦！滿滿的草莓搭配雪白的生乳酪～光是配色就叫人神魂顛倒，而且裡面裡面的草莓真的超級多、超級新鮮，光是看照片我都還能想像那個鮮甜的滋味，叫我一次嗑掉兩個都不是問題啊～

棉花糖點評：看這簡介千萬不要懷疑這是甜點店，咖啡葉的稱號不是浪得虛名～雖然最近越來越多人叫它蛋糕葉……

▲▼台中七家好咖啡。（圖／棉花糖的天空 提供）

台中大里-亨利貞咖啡

▲▼台中七家好咖啡。（圖／棉花糖的天空 提供）

工業風、歐洲風、老宅風～這幾年台中咖啡廳一間間開，姐還是第一次遇見這樣的低調奢華的上海灘風格咖啡廳，店裡的咖啡頭都是老闆自己烘培調製，最近還引進台灣好茶來個中西合併，外帶咖啡還有超值優惠喔！

棉花糖點評：打開店門就好像時間靜止一樣～下次一定要來辦個旗袍趴！

▲▼台中七家好咖啡。（圖／棉花糖的天空 提供）
 
台中西區-內巷胡同咖啡

▲▼台中七家好咖啡。（圖／棉花糖的天空 提供）
 
不知道大家是怎麼樣開始咖啡生活的？我的咖啡生活就是從當時還在胡同裡的胡同開始的！淡青色的外牆是胡同的標誌，原木與石材搭配的小庭院則是老房子歡迎新朋友的溫暖象徵。

棉花糖點評：現在的貓咪一隻叫焦糖、一隻叫搞威～兩隻都超萌！之～第一次去一定找不到門別氣餒～～～

▲▼台中七家好咖啡。（圖／棉花糖的天空 提供）

台中北屯-芒果樹咖啡

▲▼台中七家好咖啡。（圖／棉花糖的天空 提供）

是什麼樣的魅力讓這藏在民宅裡的咖啡店，平日一早就可以有滿滿的人潮？芒果樹49號咖啡店我推薦好多人來過，因為這兒不只是咖啡選擇多又好喝，還有別處吃不到的超好吃鬆餅，冬天還有季節限定的草莓提拉米蘇喔！

棉花糖點評：如果咖啡葉在我心裡是蛋糕葉～那這家……一定是「鬆餅」樹！！！！

▲▼台中七家好咖啡。（圖／棉花糖的天空 提供）
 
台中逢甲-好日咖啡

▲▼台中七家好咖啡。（圖／棉花糖的天空 提供）

要不是朋友介紹～姊還真的想不到人聲鼎沸的逢甲夜市裡竟然還有這樣的地方，靜靜的在小巷裡，溫暖我們這些夜貓子的心靈和肚子～

棉花糖點評：我愛這家的氣泡咖啡還有角落把手椅～還有超香義大利麵！

▲▼台中七家好咖啡。（圖／棉花糖的天空 提供）

台中西區-沒有名字

▲▼台中七家好咖啡。（圖／棉花糖的天空 提供）
 
想不到吧？在台中最夯的草悟道附近，竟然有一個像這樣小地方～就靜靜的隱身在辦公大樓、住家公寓旁，沒有招牌～沒有路標～但是一走到門口就有一種溫暖的吸引力！

棉花糖點評：一杯咖啡只要一百元～到底老闆賺什麼啦?!

▲▼台中七家好咖啡。（圖／棉花糖的天空 提供）
 
台中西區-林青霞腳踏車咖啡

▲▼台中七家好咖啡。（圖／棉花糖的天空 提供）

在有咖啡的地方，沒有陌生人～在精明商圈裡走著看到這樣的標語覺得格外溫馨，這是林青霞腳踏車咖啡店外牆上的標語，店主人給人的感覺就跟這標語一樣～是個會讓人不小心就掏心掏肺的姐姐，她就是林青霞～

棉花糖點評：聽說最近青霞姊常常不在家，但是換成小鮮肉站吧檯～姊姊們出發啦！

棉花糖的天空：部落格粉絲專頁 

關鍵字： 咖啡專題 台中美食 達人美食 棉花糖的天空

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