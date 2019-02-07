▲ 春節最美賞櫻勝地，淡水天元宮三色櫻粉爆綻放。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

隨著農曆春節的到來，櫻花花開的腳步也正逐漸加速！新北市著名景點淡水天元宮後山的三色櫻，目前已迎來接近滿開的美景，想感受櫻花浪漫卻沒辦法出國追櫻的民眾，不妨趁著連假來天元宮走春兼賞櫻，享受美麗又充實的「櫻花稼期」！

天元宮後山的三色櫻林，花瓣有著粉白、粉紅、暗紅等不同變化，為台灣山櫻與日本櫻花嫁接而成，花季時，園區內櫻花同時綻放，並與廟宇相佐的美景十分壯觀美麗，常吸引許多攝影愛好者到此地取景；民眾若想安排整日行程，除天元宮外亦可順訪鄰近的楓樹湖賞木蓮花與山櫻花，能在一個地區有兩種不同風情的享受。

為了避免塞車影響春節出遊興致，民眾可多利用大眾運輸工具，於捷運淡水站轉搭乘賞花專車前往天元宮，專車行駛時間自2月6日至2月10日上午8時起行駛至下午5時結束。

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