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最美追櫻勝地　中和烘爐地桃紅山櫻綻放

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▲ 最美追櫻勝地 中和烘爐地桃紅山櫻綻放。（圖／新北市景觀處提供）

▲ 最美追櫻勝地，中和烘爐地桃紅山櫻綻放。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

隨著時間邁入2月，新北市也迎來櫻花盛開的季節，新北市中和區烘爐地的台灣山櫻屬於花期較早的一種，已於1月底開始陸續綻放，預期花季可持續至2月中旬。民眾可於烘爐地追櫻的同時，步行登山參拜福德正神宮，賞櫻、祈福、健行，三合一行程一次滿足。

中和區烘爐地通往南山福德宮的S型彎道上，沿線種植成排的台灣山櫻，日前已陸續綻放，每逢花期濃桃紅色的山櫻花整片綻放，與鎮守山上的福德正神像和金碧輝煌的廟宇交互輝映，更多了幾分雅致與莊嚴，夜景亦別有一番風采，為新北市賞櫻秘境之一。

▲ 最美追櫻勝地 中和烘爐地桃紅山櫻綻放。（圖／新北市景觀處提供）

烘爐地福德正神宮香火鼎盛，一向以祈福、求財的聖地聞名，春節期間參拜的香客更是絡繹不絕，想要一親芳澤的民眾，可搭乘捷運至南勢角站，轉乘249、895公車於烘爐地站下車，沿登山步道步行約1.5公里；或轉乘捷運接駁公車於山頂烘爐地停車場下車，沿登山步道步行約100公尺即可抵達。

新北市景觀處表示，熱愛櫻花的民眾可以瀏覽「2019新北櫻花稼期」網站：https://bit.ly/2DPVnnu，或在臉書「賞花快報」粉絲團點讚，即可更清楚的掌握各地區花況，也歡迎粉絲們一同分享與交流新北市各櫻花資訊、照片及影片，將更即時、更詳盡的新北市櫻花情報分享給大家！

▲ 最美追櫻勝地 中和烘爐地桃紅山櫻綻放。（圖／新北市景觀處提供）

▲ 最美追櫻勝地 中和烘爐地桃紅山櫻綻放。（圖／新北市景觀處提供）

▲ 最美追櫻勝地 中和烘爐地桃紅山櫻綻放。（圖／新北市景觀處提供）

關鍵字： 中和 烘爐地 福德正神 櫻花

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