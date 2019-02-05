ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

新春烏來山櫻花陸續綻放　瀑布襯櫻花山水美景仙氣逼人

ETtoday旅遊雲

▲ 新春烏來山櫻花陸續綻放 瀑布襯櫻花山水美景仙氣逼人。（圖／新北市景觀處提供）

▲ 新春烏來山櫻花陸續綻放，瀑布襯櫻花山水美景仙氣逼人。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

隨著新春腳步，新北各地山櫻花陸續綻放，而農曆年前後，正是烏來勇士廣場櫻花最為盛開之際，一旁的烏來瀑布自山谷撲簌而下，襯著燦爛綻放的山櫻花，宛如山水畫中的場景，是著名的賞櫻景點，鄰近更有烏來老街可以品嘗原住民風味餐、小米麻糬及溫泉蛋等特色美食，民眾不妨趁著年節期間來一趟美景美食之旅。

若擔心年節期間人擠人，民眾可以放心，烏來的櫻花美景可不是只有這裡！過了瀑布廣場，沿著信福路再往前開車約30分鐘，便會抵達宛如現代桃花源的馬岸，小小的聚落裡處處是櫻花，延著聚落旁的走道即可步入馬岸古圳步道，沿路溪床有小型攔砂壩，層層築起一渠渠清澈溪潭，河床落差處，形成白淙淙的小瀑布。

▲ 新春烏來山櫻花陸續綻放 瀑布襯櫻花山水美景仙氣逼人。（圖／新北市景觀處提供）

景觀處長林芳良表示，自2017年起新北市政府封溪護漁至今，現可看到各種溪魚悠遊成群，是烏來地區的生態保育景點。走在古圳步道上沿途更種植有櫻花及青楓，不同季節來訪，溪岸風景都有不同的繽紛色彩。

景觀處表示，民眾前往馬岸的路上會先行經卡拉模基產業道路以及福山里，目前山櫻花已6成開，若想了解更多即時花況及旅遊訊息，可在臉書搜尋「賞花快報」並按讚追蹤，或上新北市「櫻花稼期」花況網站：https://bit.ly/2DPVnnu，每週將更新各景點最新花況影像，網站中也介紹有當地好吃好玩的旅遊訊息，帶領民眾迎接今年春天的櫻花假期。

▲ 新春烏來山櫻花陸續綻放 瀑布襯櫻花山水美景仙氣逼人。（圖／新北市景觀處提供）

▲ 新春烏來山櫻花陸續綻放 瀑布襯櫻花山水美景仙氣逼人。（圖／新北市景觀處提供）

▲ 新春烏來山櫻花陸續綻放 瀑布襯櫻花山水美景仙氣逼人。（圖／新北市景觀處提供）

關鍵字： 新北 烏來 櫻花

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

你必須知道的年初一「10大禁忌」

入住飯店避犯10大禁忌睡個好覺

到嘉義必吃雞肉飯超級懶人包

嘉義4處新景點　拍稻草捲、走景觀橋

你必知的大年初一到初九過年禁忌

台北米其林指南收錄的牛肉麵

基隆5個療癒山海景點

我要脫魯！全台24間月老廟懶人包

春節最美！淡水天元宮三色櫻滿開

年假南漂！高雄必訪6大新景點

熱門行程

最新新聞更多

初二高溫24度↑、金門馬祖易起霧

彰化必吃美食爌肉飯懶人包

限時15天免費看「2019光之饗宴」

烏來山櫻花綻放　瀑布襯櫻花

貢寮騎鐵馬賞海景　健行嚐貢寮鮑

苗栗神社驚見《你的名字》場景！

初一台鐵狀況多屏東莒光號延誤41分

台中「迴轉火鍋」每盤18元！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366