▲ 新春烏來山櫻花陸續綻放，瀑布襯櫻花山水美景仙氣逼人。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

隨著新春腳步，新北各地山櫻花陸續綻放，而農曆年前後，正是烏來勇士廣場櫻花最為盛開之際，一旁的烏來瀑布自山谷撲簌而下，襯著燦爛綻放的山櫻花，宛如山水畫中的場景，是著名的賞櫻景點，鄰近更有烏來老街可以品嘗原住民風味餐、小米麻糬及溫泉蛋等特色美食，民眾不妨趁著年節期間來一趟美景美食之旅。

若擔心年節期間人擠人，民眾可以放心，烏來的櫻花美景可不是只有這裡！過了瀑布廣場，沿著信福路再往前開車約30分鐘，便會抵達宛如現代桃花源的馬岸，小小的聚落裡處處是櫻花，延著聚落旁的走道即可步入馬岸古圳步道，沿路溪床有小型攔砂壩，層層築起一渠渠清澈溪潭，河床落差處，形成白淙淙的小瀑布。

景觀處長林芳良表示，自2017年起新北市政府封溪護漁至今，現可看到各種溪魚悠遊成群，是烏來地區的生態保育景點。走在古圳步道上沿途更種植有櫻花及青楓，不同季節來訪，溪岸風景都有不同的繽紛色彩。

景觀處表示，民眾前往馬岸的路上會先行經卡拉模基產業道路以及福山里，目前山櫻花已6成開，若想了解更多即時花況及旅遊訊息，可在臉書搜尋「賞花快報」並按讚追蹤，或上新北市「櫻花稼期」花況網站：https://bit.ly/2DPVnnu，每週將更新各景點最新花況影像，網站中也介紹有當地好吃好玩的旅遊訊息，帶領民眾迎接今年春天的櫻花假期。