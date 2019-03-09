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基隆人氣古早味排骨飯　酥脆排骨搭配半熟炸蛋超邪惡！

點評：餓了><
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 ▲基隆天天鮮排骨飯。（影／不想工作只想玩 - 怪奇女日常）

▲▼基隆天天鮮排骨飯。（圖／不想工作只想玩 - 怪奇女日常提供）

▲基隆天天鮮排骨飯。（圖片由不想工作只想玩 - 怪奇女日常提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

在基隆這種處處都吃的到美食的地方，依舊有許多排隊名店，其中孝三路更是可以稱為基隆的美食街，許多著名的小吃和隱藏版料理都可以在這裡找到，每到用餐時間，就會有滿滿的人潮，部落客不想工作只想玩 - 怪奇女日常就在社團《旅遊超爽的！》社團中分享位在孝三路上的人氣排骨飯！

天天鮮排骨飯位在基隆的孝三路上，原先只是路邊小小的一個攤販，在2017年9月左右改為店面的形式，讓更多饕客可以有舒適的用餐環境。內用不需要排隊，直接找位置就會有店員幫忙點餐，只不過因為店家的生意實在太好，在外帶客人較多的時候內用的客人需要自己去跟店員點餐，才不會等太久。

▲▼基隆天天鮮排骨飯。（圖／不想工作只想玩 - 怪奇女日常提供）

▲天天鮮排骨飯有單選或是雙拼的主餐可以選擇。

餐點的主食可以選擇單選或是雙拼，而店內最招牌的就是排骨蝦仁飯，內用的飯和排骨會分兩盤裝，還會附上一碗味噌湯，天天鮮的排骨都還會有一顆半熟的炸蛋，一咬下去蛋汁流出來，搭配酥酥脆脆的排骨，下飯又美味。排骨和蛋的中間塗上一點帶有甜味的醬汁，白飯上則會有高麗菜和酸菜，整個組合吃起來有滿滿的古早味，如果想要調整炸蛋的熟度獲配菜，都可以在點餐的時候告知店員。

▲▼基隆天天鮮排骨飯。（圖／不想工作只想玩 - 怪奇女日常提供）

▲招牌的排骨蝦仁飯，還會附上一顆炸蛋和一碗味噌湯。

雖然是隨餐附上的湯品，也沒有因此馬虎，反而用料豐富，在味噌湯裡還能吃到豆腐和扎實的魚肉，除了招牌的蝦仁排骨飯以外，也有雞腿和魚排可以搭配，經濟又實惠，到基隆不妨嘗嘗看這受許多人歡迎的古早味排骨飯！

天天鮮排骨飯
地址：基隆市仁愛區孝三路42巷4號﻿
電話：02 2425 2108﻿
營業時間：11：00-20：00﻿

關鍵字： 天天鮮排骨飯 基隆美食 古早味排骨飯 孝三路美食 不想工作只想玩 - 怪奇女日常

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