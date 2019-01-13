來趟火車輕旅行！沿著基隆八斗子海岸玩一天

點評：八斗子的海岸景點超多！

▲位在基隆與新北交界的八斗子也可以藉由搭乘火車的方式來趟輕旅行。（圖／安妮的天空 - 旅遊美食親子札記提供，以下皆同，請勿任意翻設以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

住在台北，喜歡海的朋友通常都會往北海岸或是基隆的方向走，不少人會選擇開車前往，但這次安妮的天空 - 旅遊美食親子札記想推薦大家以搭乘火車的方式認識這個近海城鎮，趁著周末好天氣就來趟輕旅行！

安妮說，搭火車漫遊是她最喜歡的旅行方式，隔著窗看著車窗外的風景、觀察著月台上往來的人群，這樣悠閒是現在捷運高鐵所無法取代的。隨著火車的車身搖晃，一路晃到了目的地，八斗子。排在安妮的旅行清單中前五名的八斗子，她安排的路線是從瑞芳車站搭乘深澳線前往。

▲海科館的探索館及海洋劇場有許多互動設施，相當適合親子家庭一同體驗。

國立海洋科技博物館

第一站就來到海科館，除了各種不同的館區外，生態體驗步道等同樣是海科館的一部分，像是近年許多人到基隆一定不會錯過的潮境公園也隸屬海科館。安妮提到，海洋探索館及海洋劇場的3D影片相當值得一遊，另外還有許多互動設施，親子家庭可以一同體驗，不過要注意的是，是需要門票才能進場，她也建議，想更了解八斗子的人就不要錯過區域探索館！

地址：202 基隆市中正區北寧路367號

電話：02-24696000

▲八斗子漁村位在海科館附近，村內的紅磚牆上有基隆女中師生一同繪製漁村日常生活的牆面。

八斗子漁村

位在海科館附近，仍保有純樸風貌的八斗子漁村，一進入可以看到一排紅磚牆上，由基隆女中的師生一起繪製的彩繪牆，將漁村的日常生活都繪在牆面上，漫步在漁村裡頭，在另一邊的房子也能看見不同圖樣的彩繪，安妮在這個慢活的漁村裡感受到簡單且不與人爭的愜意，腳步也漸漸的放慢，離開了緊湊的都市，整個人也都感到輕鬆了。

地址：202基隆市中正區八斗街148巷38號

▲▼被譽為「北台灣最美車站」的八斗子車站，不同於一般的地下化鐵路，只有一條露天的狹長月台。

八斗子車站

被譽為「北台灣最美車站」位在新北市及基隆市的交界濱海公路旁的八斗子車站，不同於一般的地下化鐵路，只有一條狹長月台，沒有任何遮蔽物呈現露天狀態的八斗子車站，安妮表示，從月台望向海的方向，蒼翠的山脈和遼闊的海景，讓人感到相當愜意，而且在人車不多的時候，更能感受到這份療癒；安妮也推薦想要靠海近一點的人，可以走下月台後往停車場的方向前進，有一大片草原，在這裡聽著海浪的拍打聲，忘卻生活的煩惱，想放鬆心情的朋友不妨到八斗子車站散散步！

地址：202新北市瑞芳區

▲以超萌的河豚造型、沿著深澳線打造而成的深澳鐵道自行車，單趟大約15－20分鐘的時間，起點為八斗子月台，終點則是深澳月台。

深澳鐵道自行車

除了逛逛八斗子車站，想要用不同方式玩八斗子，既可以眺望海景、穿過光雕隧道等，秋冬時節還能欣賞搖曳的芒草花海，就別錯過以超萌的河豚造型、沿著深澳線打造而成的深澳鐵道自行車，單趟大約15－20分鐘的時間，從八斗子月台出發一路騎到終點深澳月台。一輛車可以載兩個人，途中經過的觀海段可以飽覽海景風光，踩著腳踏車，在徐徐微風的吹拂下，和朋友、家人或另一半一同度過美好又浪漫的午後時光。

▲▼潮境公園裡的裝置藝術富含意義，期望藉由藝術作品的意象，提醒民眾關於保護海洋及淨灘行動的重要性。

潮境公園

位在八斗子的潮境公園附近，過去多處是垃圾掩埋場及水肥的處理廠，搖身一變，成為遊客去到基隆不能錯過的地方。而在公園內吸引不少人前往打卡的裝置藝術其實具有環境保護的教育意義，像是社群網站上超多人拍照，就像是哈利波特中的魔法師在這裡停泊一樣的飛天掃帚，它的正式名稱為「掃把救星」，是一位來自法國的藝術家所設計，運用了在地的天然材料所創作，期望藉由掃把的「掃除」意象，能將威脅海洋環境的垃圾與污染物清除，也提醒民眾關於保護海洋及淨灘行動的重要性。在潮境公園除了富有意義的裝置藝術相當適合拍照外，園區內規劃的枕木步道十分完善，在廣闊的草坪中，搭配一望無際的海景，大型藝術品的背後映襯著碧海藍天，感受陽光的洗禮和海風吹拂，待在這一整個下午也覺得紓壓。

地址：202基隆市中正區北寧路369巷

▲▼101高地因海拔101公尺而得此名，在步道上可以遠眺海天一線的美景。

101高地、望幽谷

從潮境公園裡的海螺溜滑梯旁沿著階梯上去，就會抵達安妮推薦的101高地，被命名為101高地的原因是因為海拔為101公尺，因而得此名。安妮認為，即便帶著小朋友也可以走這個不會太陡的階梯，而在步道上可以遠眺海天一線的美景，層巒山脈在湛藍海景的映襯下，相當迷人。而從平台另一條的柏油路往下走就可抵達望幽谷，同樣是到了基隆必訪景點的望幽谷，又名「忘憂谷」，這條連接著山海景色的步道，擁有了綠意盎然的V型谷特徵，且中間就夾著蔚藍的大海及天空，同時眺望大海及漁港，聽著海浪的拍打聲，讓人望幽即忘憂！

地址：202基隆市中正區

▲▼大坪海岸有「綠寶石秘境」之稱，但行走時要小心岸邊濕滑。

大坪海岸

想要完全遠離塵囂的人，安妮大推這個私房秘境－大坪海岸，翠綠的海藻覆蓋在大小不一的石塊上，而石塊間的海水則相當清澈，白色浪花的拍打下，岩石與海水的相互輝映。而經過海浪侵蝕而成的海蝕平台，更是讓人忍不住讚嘆大自然的鬼斧神工。在大坪海岸不僅可以欣賞到讓人心曠神怡的無敵海景，有著「綠寶石秘境」之稱，正是來自於那覆蓋在岩石上的海藻，不過也提醒前往的民眾，行走時要小心海岸邊濕滑！

地址：202基隆市中正區