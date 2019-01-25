這「蛋餅」不是蛋餅！基隆周家蔥油餅　不知道不是在地人

點評：馬上辨識外地人的好方法！

▲號稱在地基隆人絕對會知道的周家蔥油餅。（圖／Haruki Kao提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

基隆人才知道的在地美食多到數不清，廟口吃完還可以轉移陣地到孝三路，鹹食甜食、吃的喝的通通都有清單，而這次部落客Haruki Kao要介紹的必吃蛋餅，在基隆佔有一席地位，號稱「不知道就不是道地基隆人」！

▲▼周家蔥油餅的菜單總共有8樣，蔥油餅及豆漿的人氣最高。

已經飄香半世紀的「周家蔥油餅」位在基隆的信二路，Haruki Kao說正當他要鑽過排隊人潮前往一探究竟之時，正好迎面而來的一位客人告訴孩子「這是她吃過世界上最好吃的蔥油餅」這樣的盛讚程度讓他更好奇究竟滋味如何。周家蔥油餅有提供內用跟外帶，後者才需要排隊，內用的用餐區分成了兩層樓，直接進去找位子即可。

▲▼若是要內用的人可以直接進入尋找位子後再填寫菜單。

在菜單上總共只有8樣餐點，人氣最高的是蔥油餅及豆漿，Haruki Kao還多點了一項蛋餅，不過，餐點一上桌讓他十分不解，來的是蔥油餅、豆漿，和一個「荷包蛋」，他特別詢問老闆是否有送錯餐，老闆解釋，不同於一般早餐店稱呼的名字，在周家蔥油餅，「蛋餅」就是蔥油餅包在蛋裡頭。

▲▼跟一般所認知的蛋餅不一樣，周家蔥油餅是荷包蛋加蔥油餅。

Haruki Kao形容蛋餅的蛋是半熟的狀態，相當滑順，搭配蔥油餅的酥脆與內裡青蔥的香氣，整個層次頗為豐富；另外，他也提到，不用擔心沒加蛋的蔥油餅會太過單薄，先煎後烤也不會乾硬的餅皮和餅內鎖住的蔥汁吃起來十分清爽。下次來到基隆就來份蛋餅當作點心吧！

▲▼先煎後烤的蔥油餅並不會太過乾硬，和鎖在裡頭的蔥汁一起吃相當清爽。

周家蔥油餅

地址：基隆市中正區信二路309號

電話：02-24259988

營業時間：04：30-12：30