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日本暢銷小說真實場景！京都獨一無二的古董咖啡廳

Matcha 與在地人同趣的日本旅遊指南 MATCHA

MATCHA是針對想來日本，對日本有興趣的旅客們..

點評：超想去的><
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▲▼喫茶＆BAR WRIGHT商會。（圖／MATCHA提供）

文、圖／MATCHA

古色古香的京都市區，竟有一位能解決所有謎題的「福爾摩斯」？以此為主題的日本暢銷輕小說《京都寺町三條商店街的福爾摩斯》，藉由經營古董咖啡廳的男研究生「福爾摩斯」的腳步，探訪京都大小角落，其實現實中，這間咖啡廳的確存在呢！

人氣輕小說《京都寺町三條商店街的福爾摩斯》

▲▼喫茶＆BAR WRIGHT商會。（圖／MATCHA提供）

《京都寺町三條商店街的福爾摩斯》，是以京都為背景，描述女高中生「葵」與人稱「福爾摩斯」、擁有古董鑑定資格的男主角，在骨董咖啡廳「藏」，解開一個個與古董相關的謎題。作品中充滿簡單易懂的古董知識，搭配京都景色，一舉成為人氣作品，更在2018年改編成動畫。

作品中真正的舞台「喫茶＆BAR WRIGHT商會」

▲▼喫茶＆BAR WRIGHT商會。（圖／MATCHA提供）

而由作者親自承認，作品中主要舞台咖啡廳「藏」的原型，就是這間看似不起眼的「喫茶＆BAR WRIGHT商會」。

雖然就位於熱鬧的京都三條商店街，但不仔細尋找，很容易就錯過的咖啡廳「喫茶＆BAR WRIGHT商會」，斑駁的帆布招牌，就算真的抵達後，小編還是懷疑了一下：真的是這裡嗎？

▲▼喫茶＆BAR WRIGHT商會。（圖／MATCHA提供）

不過一旁的動畫海報立刻解除了小編的疑惑，跟作品中的女主角葵初次到訪一樣，小編鼓起勇氣推開了大門。

「福爾摩斯」登場！？

▲▼喫茶＆BAR WRIGHT商會。（圖／MATCHA提供）

如同女主角，小編也被門後的景色衝擊，不過跟想像中的卻有些不同。眼前昏黃、充滿時代感物品的空間，說是古董咖啡廳，不如說是「復古咖啡廳」比較適合？

▲▼喫茶＆BAR WRIGHT商會。（圖／MATCHA提供）

「可是這裡使用的桌子、椅子都是古董喔。」頭髮隨意紮起的年輕男子就是傳說中真實版的「福爾摩斯」，喫茶＆BAR WRIGHT商會的負責人「佐藤飛行器」。（不要懷疑，這是本名。）

可以鑒定古物，獨一無二的古董咖啡廳

▲▼喫茶＆BAR WRIGHT商會。（圖／MATCHA提供）

不只是桌子、椅子，店內觸目所及的所有物品都是古董，沒有特定年代、特定種類，有沒有特別選擇擺放，他們只是很隨意地待在某個角落，身上歲月的痕跡，自然而然為這個空間製造出真正的歷史古味。

▲▼喫茶＆BAR WRIGHT商會。（圖／MATCHA提供）

「喫茶＆BAR WRIGHT商會」是真的可以鑒定古董的古董商兼咖啡廳，只有這裡才有的獨一無二的組合。如此特別的點子是來自於「佐藤飛行器」的父親，不過擁有古董鑑定資格的只有父親，「我就只是一直在這裡上班。」佐藤飛行器笑說。

▲▼喫茶＆BAR WRIGHT商會。（圖／MATCHA提供）

話雖如此，佐藤飛行器其實也很喜歡老東西，尤其是衣服。喜歡過去復古華麗衣裳的他，搜集了許多款式，佐藤飛行器還會依當日心情，穿著不同的服飾到店上班，有時候是英國執事，有時候日本武士，有時候則和洋混搭，但他則最愛自稱天草四郎。（笑）

▲▼喫茶＆BAR WRIGHT商會。（圖／MATCHA提供）

但不管是何種裝扮，都與喫茶＆BAR WRIGHT商會完美融合，無一點突兀，就是這樣極致真實的歷史古董味，喫茶＆BAR WRIGHT商會擁有許多常客，大家緩緩入座，點上一杯咖啡，靜靜品嚐，將自己也融入變成咖啡廳的一部分。

▲▼喫茶＆BAR WRIGHT商會。（圖／MATCHA提供）

當然你若是對這裡的某樣物品萌生好感，也是可以詢問購買將他帶回家的喔。

▲▼喫茶＆BAR WRIGHT商會。（圖／MATCHA提供）

在喫茶＆BAR WRIGHT商會，雖然沒有作品中腹黑的「福爾摩斯」，但是有一位更適合這間古董咖啡廳的「天草四郎」，雖然不會鑑賞古董，卻有著一顆愛著古董的心，以及靦腆的笑容，不管你是不是原作粉絲，絕對都會喜歡上這裡，唯一的古董咖啡廳「喫茶＆BAR WRIGHT商會」。

喫茶＆BAR WRIGHT商會
地址：京都市中京区寺町三条下ル一筋目東入ル
營業時間：12：00～20：00
電話： 075-211-6635

作者：MATCHA
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關鍵字： 喫茶＆BAR WRIGHT商會 MATCHA 達人旅遊 旅遊情報 京都旅遊

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