春天來了！陽明山櫻花綻放　春節連假同步施實交通管制



▲花卉試驗中心的緋寒櫻已經綻放。（圖／取自台北市政府網站)



旅遊中心／綜合報導

雖然2019陽明山花季要到2月15日才正式開跑，不過這陣子陽明山區的山櫻花已經悄悄綻放，花卉中心內茶花展時佈置的鬱金香也滿開，喜歡櫻花和鬱金香可以趁著連假上山走走。而預期春節連假上山的人潮將變多，臺北市政府警察局也同針對仰德大道實施彈性交通管制及疏導，想上山賞花的朋友可以多多利用大眾運輸系統。

工務局公園處表示，目前仰德大道格致國中以上可見到不少山櫻花盛放中，陽明公園人車分道後段和第二停車場水簾洞附近的山櫻花也即將在過年期間滿開，而在花鐘附近的八重櫻也逐漸吐蕊，整個陽明山地區即將被粉紅色的花潮覆蓋。另外在陽明山半山腰的花卉試驗中心園區內最先綻放的緋寒櫻(大門口右側)已開約8成，八重櫻也陸續開放。





▲花卉試驗中心的緋寒櫻花開情況。（圖／取自台北市政府網站)





▲花卉試驗中心的鬱金香花海。（圖／取自台北市政府網站)



另外，花卉中心園區今年茶花展時佈置的鬱金香、繡球花、毛地黃、大飛燕草等美麗的花卉，現在也還在盛花期，花卉試驗中心歡迎大家前來賞花。

春節9天連續假期(2月2至10日)仰德大道實施彈性交通管制及疏導作為：

一、上山管制點（原則為8時至15時，將視車流狀況調整，持通行證（條）之自小客（貨）車除外）：「仰德大道與至誠路口」及「至善路2段1巷口」。

二、下山管制點（14時至18時）：「陽明路與中橫街口」及「格致路與凱旋路口」。

三、彈性管制點：「格致路與菁山路口」、「陽明路與新園街口」及「至善路3段71巷口」等3處。

另「2019陽明山花季」活動訂於108年2月15日起至3月17日止（共計31天）舉行，臺北市政府警察局為維護陽明山區及周邊道路交通秩序，除派員加強疏導車流及取締、拖吊違規停車外，並將於下列地點例假日（2月16、17、24、28日及3月1、2、3、9、10、16、17等11天）實施花季期間交通管制措施，另視陽明山區交通狀況機動調整管制時間及範圍：

一、上山管制點（7時至16時，持通行證（條）之自小客（貨）車除外）：「仰德大道與至誠路口」及「至善路2段1巷口」。

二、下山管制點（14時至18時）：「陽明路與中橫街口」及「格致路與凱旋路口」。

三、彈性管制點：「格致路與菁山路口」、「陽明路與新園街口」及「至善路3段71巷口」等3處。