浪漫走春賞花踏青不花錢！過年假期北中南7大花海特搜

▲雲林花海搶先爆發，四色波斯菊、向日葵花海免費拍。（圖／小腹婆大世界提供）



旅遊中心／綜合報導

春節假期當然要出門賞花啊，碰上暖冬全台各地許多花海提早開花，年假前就已紛紛綻放2月份進入最美花期，大片粉色波斯菊海、金黃色的炮仗花瀑布、粉紅櫻花步道，不想花錢就到以下7大花海踏青走走、拍美照吧。

1.鶯歌永吉公園炮仗花隧道

地址：新北市鶯歌區鶯桃路294號

▲鶯歌永吉公園。（圖／irishuang0912_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）



鶯歌多了一處新亮點，沿著山坡地建造的永吉公園，階梯上有處炮仗花隧道，長長的步道兩旁滿滿金黃炮仗花，沿途階梯還有3D立體彩繪，非常適合賞花拍照，炮仗花在今年一月份開花，一月中已開花七至八成，預計春節期間會進入最美盛放期。

▲炮仗花隧道。（圖／irishuang0912_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）



2.苗栗銅鑼炮仗花步道

地址：苗栗縣銅鑼鄉民有路與119鄉道路口

▲苗栗銅鑼炮仗花已開花，圖為去年資料照。（圖／攝影師《飛翔在天際》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



看到炮仗花開就表示喜洋洋的春節快到了！每年一月下旬一路綻放到3月初，盛開的橘黃色炮仗花從牆面垂墜而下就像是金黃瀑布傾瀉十分壯觀，今年炮仗花提前開花，多處花牆都已經陸續盛放，金黃花海瀑布拍起照來不僅壯觀還很應景，非常適合走春。

3.台中忘憂谷

地點：台中市外埔區溪底路

▲粉色忘憂巴士已悄悄登場。（圖／攝影師《飛翔在天際》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



說到波斯菊海就絕對不能忘了這片忘憂花海，位於台中外埔的忘憂谷一年四季都是外拍熱門景點，夏季綠油稻田拼成療癒巧拼、豐收時節時大片金黃稻海，冬季休耕時則成一片粉紅秘境，今年的波斯菊花已開，冬季限定的粉色忘憂巴士美景也浪漫登場。

4.雲林莿桐孩沙里花海

地址：雲林縣莿桐鄉和平路150號（導航請設定雲林莿桐孩沙里花海）

拍攝時間：2019年1月10日

▲四色波斯菊花季到農曆春節。（圖／小腹婆大世界提供。）



雲林縣莿桐鄉的孩沙里每年波斯菊花海吸引大批遊客朝聖，2019年的波斯菊海已悄悄綻放，部落客《小腹婆大世界》分享在1月份拍下的最新花況，紅、黃、白、粉4色波斯菊以及向日葵大爆發，形成超美的漸層花毯，超大面積的波斯菊海隨便拍都美，將一直持續到春節期間。

5.全台最大向日葵花海

地址：高雄市杉林區清水路27號

日期：即日起至2月10日

▲杉林向日葵花海盛放到2月底。（圖／取自《葵花迎賓滿杉林》粉絲專頁，以下皆同。）



全台最大向日葵迷宮就在高雄，高雄市杉林區公所表示，今年向日葵花海種植面積大約有27公頃，除了向日葵迷宮主場區，園區內還有月眉花田、杉林大橋花田、新庄幸福花田共四大賞花區，繽紛的百日草、波斯菊也現正綻放中，花期預計持續至2月10日，向日葵花海則到2月底。

6.羅莊櫻花步道

地址：羅東鎮羅莊一街22號

▲宜蘭羅莊櫻花步道綻放。（圖／翻攝自宜蘭羅莊櫻花步道臉書專頁，下同）



宜蘭最美的櫻花走廊羅莊櫻花步道已進入最佳賞櫻季節，從2月起由美麗的八重櫻打頭陣，櫻花走廊沿著河岸兩側綻放，步道全長1公里，並栽植約1200棵櫻花樹包括吉野櫻、八重櫻等，連續2個月都能欣賞到美麗的粉紅櫻花海，可免費盡情拍美照。

▲櫻花步道全長1公里。



7.台東油菜花

地址：台東伯朗大道兩側、193縣道

▲伯朗大道金黃油菜花海。（圖／Travel with V 小V旅行提供）

金黃油菜花是東台灣每年1月必賞風景，沿著田地望去就像是大片金色地毯，包括台東伯朗大道兩側、193縣道上都能欣賞，看原本種植金黃稻穗的稻田上，開滿一朵朵金色油菜花，每年花季約12月至2月期間，春節也還能賞到金黃花海。

＊以上圖片由《小腹婆大世界》、《飛翔在天際》、IG@irishuang0912_、《Travel with V 小V》授權提供。