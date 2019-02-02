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把握最後追松時刻！全台「3處新發現落羽松林」美得醉心

點評：美景需要大家共同維護！
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▲三灣落羽松。（圖／ig@mandyhu528提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲三灣落羽松爆紅。（圖／ig@mandyhu528提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

旅遊中心／綜合報導

落羽松約凋零只剩2、3成，還沒前往的人動作要快！除了近來爆紅的苗栗台3線落羽松，以下整理出近期被發現的落羽松秘境，為避免秘境絕景變絕境，旅客造訪時，要小心別踩到落羽松氣根，也記得用心和眼睛參觀，勿留下任何不屬於當地的物品喔。

▲台中后里如光山寺池杉林。（圖／寶寶溫旅行親子生活提供）

▲台中后里如光山寺池杉林。（圖／寶寶溫旅行親子生活提供）

1. 台中 如光山寺
台中后里除了原先比較知名的泰安落羽松外，位於派出所附近的如光山寺，有著絕美池山林步道，富有歐洲鄉間氣息，是婚紗攝影的取景點之一。如光杉寺所種植是池杉，其實和落羽松同是杉科、落羽杉屬，因此在外觀上還是和落羽松有幾分相似！這片綠地是由台中環境綠化基金會所捐贈的，開車看到「如光山寺」的指標便能抵達目的地，由於道路不寬敞，民眾需小心駕駛。

如光山寺
地址：台中市后里區泰安里圳頭路3之1號

▲楓樺台一渡假村（台一生態休閒農場）。（圖／IG@molly888666提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲楓樺台一渡假村。（圖／IG@molly888666提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

2. 南投 楓樺台一渡假村
坐落於南投埔里、合歡山山腳下，有座廣達4萬坪的度假村，其內種植的落羽松不計其數，池水中、土壤裡，四處均可見落羽松蹤影，不輸給苗栗南庄雲水渡假森林，水池、落羽松、花花草草和草莓園等元素，構成一幅如詩如畫的世外桃源。正值草莓季的當下，還能在園區裡採草莓，提醒民眾，造訪前需在官方粉專查詢開放採果日。

楓樺台一渡假村（台一生態休閒農場）
園區地址：南投縣埔里鎮中山路一段176號
營業時間：平日08:00~17:00 、假日08:00~17:00

▲▼雲林林內九芎村落羽松。（圖／小腹婆大世界提供）

▲雲林林內九芎村落羽松。（圖／小腹婆大世界提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

3. 雲林九芎村
雲林林內藏有一大片落羽松，一側是佈滿落羽松的森林，另一側則是滿滿的鳳梨田，一整片落羽松林華麗轉為火紅色，也有橘紅色調夾雜綠色的漸層感樹梢，踏入森林中就宛如身處國外。落羽松的森林裡有許多隆起的氣根，要小心腳下別踩到或絆倒受傷。

九芎村落羽松秘境
地址：雲林縣林內鄉

關鍵字： 落羽松 落羽松秘境 落羽松景點 賞落羽松 走春 春節旅遊

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