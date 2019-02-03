世界最大金身土地公、搖財神祈福！東台灣必拜3間財神廟

▲宜蘭四結福德廟。（圖／翻攝自四結福德廟官網）

旅遊中心／綜合報導

想要求財可別只跑中南部，在東台灣也有多座財神廟值得一訪，不但有世界最大的金身土地公像，更有超特別的搖財神祈福儀式，讓民眾可以一起參加，為新年求來好財運，趁著9天農曆春節連假，到東台灣旅行同時，也來這幾間財神廟走一遭吧！

▲宜蘭四結福德廟有全世界最大的金身土地公像。（圖／翻攝自四結福德廟官網）

宜蘭 四結福德廟

位於宜蘭五結鄉的四結福德廟，擁有全世界最大的金身土地公像。若是想要求財，廟方有提供發財金，依照不同心願有不同發財金，例如有祈求事業順利財源廣進，也有針對考試就業等，也有祈求正財與偏財運的，是當地必拜的財神廟。

地址：宜蘭縣五結鄉福德路68號

花蓮 發發發財神廟

發發發財神廟號稱是東台灣最大的財神廟，每到過年期間都會吸引許多旅客前往。發發發財神廟至今已有20年歷史，也是全台唯一供奉龍德星君為主神的財神廟，想要求財，可以摸廟內的金元寶財源，象徵將元寶接回家；若是有求五寶袋，則必須要在主神香爐前，左手拿著五寶袋以順時針方式繞三圈，一邊繞邊念財源滾滾進，才能順利將財神帶回家。

地址：花蓮縣壽豐鄉月眉村三段131之3號

▲天官五路武財神-台東財帛如意宮。（圖／翻攝自天官五路武財神-台東財帛如意宮臉書專頁）

台東 財帛如意宮

來到台東想要拜財神廟，那就一定要到位於志航路上的財帛如意宮。財帛如意宮約有30年歷史，最大特色是每年都會舉辦搖財神活動，廟方會請出招財進寶2座童子神像，信眾會一邊大喊「進！進！」一邊猛烈搖晃神像，希望能為自己搖進財運，是財帛如意宮的特色招財祈福儀式。

地址：台東縣台東市志航路一段827之1號