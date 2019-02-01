為收假上班族加油打氣　這5家的咖啡在2/11開工日都買一送一



▲cama咖啡2月11日開工日的上午11:00到下午15:00全台門市大杯黑咖啡買一送一。（圖／cama咖啡提供）



旅遊中心／綜合報導

明天就是長達9天的春節假期，大家應該都計劃好要怎麼過這個年。不過，9天假期結束的上班首日，上班族都會出現長假症候群，為了替上班族加油打氣，伯朗咖啡館、cama咖啡、西雅圖極品咖啡、摩斯漢堡與PUAL都在2月11日開工日推出咖啡買一送一優惠。

cama café在2月11日開工日的上午11:00到下午15:00全台門市大杯黑咖啡買一送一，限時4小時。60元即可享有兩杯大杯國際評鑑金獎黑咖啡。

伯朗咖啡館多數門市將在2月11日舉辦消費者最喜歡的咖啡分享日、買一送一活動，在2月14日西洋情人節當天與2月25日的咖啡分享日，也將加碼買一送一。





▲MR.BROWN CAFÉ伯朗咖啡館。（圖／取自MR.BROWN CAFÉ伯朗咖啡館官方粉絲團)



西雅圖極品咖啡也在2月11日推出「飲品買一送一」，時間從早上11:00至晚上20:00止。

而法式甜點專賣店PAUL則是在開工日祭出加LINE享外帶咖啡茶飲買一送一，而且活動是從2月11日至2月17日連續7天。

而摩斯漢堡也推出一系列開工優惠，其中2月11日當日限定「咖啡買一送一」，並同步於2月12日-2月24日推出「咖啡第二杯半價」。

而85度C全台門市則是在開工日同步推出大杯咖啡第二杯10元，限時優惠活動從下午一點到晚上八點為止，有美式咖啡、招牌咖啡、拿鐵咖啡、海岩咖啡、卡布奇諾、摩卡咖啡、重拿鐵咖啡、焦糖瑪奇朵和特濃招牌咖啡，共九種選擇，大杯同品項，現場每人限購三組。