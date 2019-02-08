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義大利最浪漫戀愛城市在這！「維洛納」一日遊必去3大景點

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▲▼義大利維洛納,維羅納,維洛納圓形競技場,朗貝爾蒂塔,Torre dei Lamberti,Arena di Verona。（圖／記者蔡玟君攝）

▲義大利維洛納。

記者蔡玟君／義大利報導、攝影

莎士比亞經典名作《羅密歐與茱麗葉》流傳數百年，至今仍膾炙人口。位在義大利北部的維洛納（Verona），就是羅密歐與茱麗葉的故鄉，若是旅客有機會來這裡走走，就有3大必去景點，可以登上高塔欣賞古城風光，更能實際走進茱麗葉的家，登上羅密歐向茱麗葉示愛的那個陽台，感受浪漫義式風情。

▲▼義大利維洛納,維羅納,維洛納圓形競技場,朗貝爾蒂塔,Torre dei Lamberti,Arena di Verona。（圖／記者蔡玟君攝）

▲義大利維洛納風景迷人。

維洛納是義大利北部Veneto地區僅次於威尼斯的第二大城市，也是北義最繁榮的城市之一，在2000年被列為世界遺產，由於《羅密歐與茱麗葉》淒美愛情故事影響深遠，讓維洛納又有「愛之都」的美稱。

▲▼義大利維洛納,維羅納,維洛納圓形競技場,朗貝爾蒂塔,Torre dei Lamberti,Arena di Verona。（圖／記者蔡玟君攝）

▲維洛納圓形競技場。

▲▼義大利維洛納,維羅納,維洛納圓形競技場,朗貝爾蒂塔,Torre dei Lamberti,Arena di Verona。（圖／記者蔡玟君攝）

▲維洛納圓形競技場比羅馬競技場還古老。

必去景點一：維洛納圓形競技場（Arena di Verona）
提到圓形競技場可別只去羅馬，在維洛納最主要街道上，就有一座醒目的圓形競技場。維洛納圓形競技場是世界現存第三大圓形競技場，羅馬式的圓形競技場現在除了開放旅客購票進入參觀外，每年夏天，在競技場內就會舉辦一系列歌劇演出，最多可容納1萬5000名觀眾，因此每到夏天，這裡的歌劇門票更是一票難求；即使不看歌劇，走入其中，欣賞競技場的歷史風情也是推薦體驗。

門票：大人票10歐元；14-30歲有國際學生證每人7.50歐元／13歲以下1歐元
開放時間：早上8點30分至晚上19點30分（星期一13點開放）

▲▼義大利維洛納茱麗葉故居，茱麗葉的家，茱麗葉之家。（圖／記者蔡玟君攝）

▲知名茱麗葉雕像。

必去景點二：茱麗葉的家 （casa di Giulietta）
來到維洛納必去景點之一，就是造訪茱麗葉的故居。當地人也依照故事設定，在已有800年歷史的茱麗葉故居外打造一座傳說中羅密歐向茱麗葉求愛的「茱麗葉陽台」。茱麗葉故居現在已成為一座博物館，只要花門票6歐元（約新台幣210元），就能走進茱麗葉的故居，在陽台盡情拍照外，館內也展示一系列《羅密歐與茱麗葉》相關藝術作品、莎翁簡介、茱麗葉的房間、當時的服飾與器皿等，讓旅客穿梭在古老的建築間參觀。

▲▼義大利維洛納茱麗葉故居，茱麗葉的家，茱麗葉之家。（圖／記者蔡玟君攝）

▲茱麗葉陽台每年吸引數百萬旅客。

除了仰望浪漫愛情誕生的陽台，在庭園中最受歡迎的還有「茱麗葉的雕像」。傳說中，只要撫摸茱麗葉的右胸，就能帶來好運，因此每位旅客來到這裡都會拍一張「襲胸照」紀念，由於長年下來不斷被撫摸，也讓茱麗葉的胸口特別晶亮。

進入茱麗葉之家：門票6歐元

▲▼義大利維洛納,維羅納,維洛納圓形競技場,朗貝爾蒂塔,Torre dei Lamberti,Arena di Verona。（圖／記者蔡玟君攝）

▲朗貝爾蒂塔。

▲▼義大利維洛納,維羅納,維洛納圓形競技場,朗貝爾蒂塔,Torre dei Lamberti,Arena di Verona。（圖／記者蔡玟君攝）

▲從塔頂欣賞維洛納老城風光。

必去景點三：朗貝爾蒂塔（Torre dei Lamberti）
朗貝爾蒂塔已經有847年歷史，現存的高塔是在1448年重建而成，高度約84公尺。旅客可以在1樓購票後，搭乘電梯直奔塔頂，再爬約2層樓高的樓梯後，就能來到朗貝爾蒂塔的戶外觀景台，從這裡可以360度欣賞維洛納老城風光，磚紅色的屋頂360度向山的那一邊擴散，還可以欣賞遠方教堂景觀，遠遠望去，整座維洛納老城都可盡受眼底，是來到維洛納必去的景點。

門票：大人票8歐元

關鍵字： 維洛納 維羅納 義大利旅遊 歐洲旅遊 茱麗葉

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