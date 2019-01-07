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解決旅客過量！威尼斯增「登陸稅」　每人最高收350元

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▲▼義大利威尼斯,貢多拉船。（圖／記者蔡玟君攝）

▲義大利威尼斯。（圖／記者蔡玟君攝）

旅遊中心／綜合報導

繼阿姆斯特丹拆毀世界知名地標來遏止過剩觀光客後，現在威尼斯則打算開收「登陸稅」，針對只到威尼斯一日遊、甚至半日遊的旅客收取，預計今年內開始實施。

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水都威尼斯被列為世界遺產城市，如詩如畫的風景、浪漫的貢多拉擺盪在運河間，在這裡可以看到藝術、人文、歷史古蹟在這裡極大化的展現其美麗，是義大利人心中最重要城市，每年吸引千萬遊客前往外，更讓歌詩達郵輪以威尼斯為靈感，打造全球第一艘以城市命名的旗艦級豪華遊輪「威尼斯號」，將聖馬可廣場、貢多拉船、鳳凰劇院等場景復刻進船內，並即將於3月下水、5月來台灣進行亞洲首航。

▲▼義大利威尼斯機場,威尼斯水上計程車,威尼斯大運河。（圖／記者蔡玟君攝）

▲威尼斯大運河。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼郵輪威尼斯號。（圖／雄獅旅遊提供）

▲全球第一艘以城市命名的郵輪威尼斯號將在5月來台亞洲首航。（圖／雄獅旅遊提供）

但與其他熱門觀光城市一樣，過量的觀光旅客同樣為當地人帶來生活負擔，每年為了人潮，義大利當局需要花更多經費來維護威尼斯市容，加上隨著近年遊輪旅遊越來越盛行，每年都有數百艘遊輪停靠在威尼斯，讓上百旅客湧入威尼斯欣賞風景，因此威尼斯市政府決定制訂「登陸稅」，來解決過量旅客問題與維護市容經費來源。

▲▼義大利威尼斯嘆息橋與貢多拉船。（圖／記者蔡玟君攝）

▲威尼斯嘆息橋與貢多拉船。（圖／記者蔡玟君攝）

根據威尼斯市政府規劃，「登陸稅」為浮動制，基本費用為每人收取2.5歐元至5歐元（約新台幣87元至175元），但若是碰到旅遊旺季（如夏天）則會收取10歐元（約新台幣350元），雖然目前針對住在威尼斯的旅客已開始收取每晚1.5歐元的城市稅，但尚無法確定登陸稅是否會取代城市稅。

▲▼義大利威尼斯聖馬可廣場。（圖／記者蔡玟君攝）

▲威尼斯聖馬可廣場。（圖／記者蔡玟君攝）

當然並不是所有人都必須付登陸稅，根據威尼斯當局規劃，包括在地人、學生、在當地工作的人都不需要支付登陸稅。登陸稅想要實施前也有許多難題需要解決，義大利官方指出，雖然搭乘遊輪前來威尼斯一日遊的旅客很好辨認，但搭乘鐵路、飛機的旅客如何辨認仍有待想辦法解決。

關鍵字： 威尼斯旅遊 義大利旅遊 歐洲旅遊 登陸稅

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