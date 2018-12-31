20分鐘就抵達！水上計程車體驗　從海上欣賞威尼斯絕美風景

▲義大利威尼斯馬可波羅機場。

記者蔡玟君／義大利報導、攝影

想從威尼斯機場前進威尼斯，最快的方式就是搭乘水上計程車，沿著水路一路狂飆，在驚濤波浪間，慢慢駛入威尼斯這座古老的水上都市，旅客更能從水上計程車欣賞威尼斯經典大運河的城市風光。

▲跟著水運的指標走就能搭水上計程車和水上巴士。

▲威尼斯水上計程車。

▲威尼斯水上計程車約可坐10人。

無論是想搭乘水上計程車或是水上巴士，從威尼斯馬可波羅機場入境後，旅客必須搭乘電梯到出境樓層，接著沿著「水運」的藍色指標走，就能來到水上巴士和水上計程車的搭乘站。水上計程車宛如一艘艘快艇，每艘可以乘坐約10人左右，雖然沒有空調，但半開放的座位讓海風自然吹入，旅客也可以欣賞沿途風光。

▲從海上回望義大利威尼斯機場。

▲水上計程車沿著河道開進威尼斯。

▲威尼斯大運河。

▲貢多拉船在大運河上慢慢擺盪。

▲大運河兩岸建築。

▲水上計程車下車處。

從威尼斯馬可波羅機場出發，沿著水路一路狂飆，壯觀的世界遺產城市慢慢進入眼簾，當計程車駛入威尼斯河道，穿梭在河道間，旅客也可以欣賞城市沿途景觀，每個轉角都自成一個風景。約15至20分鐘船程，水上計程車就會開進威尼斯大運河，兩側復古風情建築、來往的貢多拉船，讓人立刻深深被這道風景吸引，也是旅客到威尼斯必看的經典風情。