ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

吉安品嘗日式豬排還可認識檜木的好去處！白飯還能一直續

點評：非常舒服的用餐空間~~豬排看起來超誘人！
ETtoday餓勢力

▲▼木樂日式豬排&木樂館。（圖／跳躍的宅男提供）

▲位在花蓮的木樂日式豬排&木樂館是由木頭工廠改造而成。（圖／跳躍的宅男提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

通常想吃日式豬排定食，台北人會往連鎖餐廳跑，而這次跳躍的宅男《旅遊超爽的！》分享他前往花蓮吃的一家日式豬排店，不僅餐點讓他相當滿意，建築本身也十分吸引人。

▲▼木樂日式豬排&木樂館。（圖／跳躍的宅男提供）

▲▼整個建築都是由木頭建造而成，充滿日式風格。

▲▼木樂日式豬排&木樂館。（圖／跳躍的宅男提供）

跳躍的宅男說，位在花蓮縣吉安鄉的「木樂日式豬排」原本是一家木頭工廠，近幾年店家將房舍重新打造，變成了一家兼具美食及認識檜木的地方。整個區域都是用木頭建造的建築散發了濃濃的日式風格，跳躍的宅男介紹，在等待區有一整盒的木頭積木是店家提供給小朋友使用的，對親子家庭來說完全是一大福音！

▲▼木樂日式豬排&木樂館。（圖／跳躍的宅男提供）

▲外面的等候區有附上積木供小朋友使用。

▲▼木樂日式豬排&木樂館。（圖／跳躍的宅男提供）

▲店內採挑高設計，且桌子與桌子間距離相當寬敞。

進到店裡，會看到整間全木造的挑高大木房，桌子與桌子的間隔很大，提升了顧客用餐環境的舒適度，就連冷氣的部分也特別使用了木頭紋路的貼紙，菜單與桌面上看到的東西都是木頭製程，包括杯墊、筷子等，讓整個空間更具有一致性。一份套餐的內容物包含餐前小菜、玉子燒、白飯、味噌湯及甜點，還有主餐。

▲▼木樂日式豬排&木樂館。（圖／跳躍的宅男提供）

▲菜單是以木頭和磁鐵製成。

▲▼木樂日式豬排&木樂館。（圖／跳躍的宅男提供）

▲腰內肉豬排套餐有三塊肉，且每塊都具有重量感，外皮炸得酥脆、肉質軟嫩，吃起來不會感到油膩。

▲▼木樂日式豬排&木樂館。（圖／跳躍的宅男提供）

▲里肌肉豬排套餐ㄧ定要沾點黃芥末與豬排醬，另外白飯也可以續碗。

跳躍的宅男品嘗的小份腰內肉豬排套餐有三塊肉，且每塊都具有重量感，外皮炸得酥脆、肉質軟嫩，咀嚼完全不會感到油膩，另外，他也推薦里肌肉豬排套餐ㄧ定要沾點黃芥末與豬排醬，好吃程度是讓他可以大扒好幾口飯，而且白飯可以續碗，不用怕吃不飽！跳躍的宅男提到，附上的味噌湯是不是一般常見的信州味噌，選用紅味噌讓整體口味偏重。

▲▼木樂日式豬排&木樂館。（圖／跳躍的宅男提供）

▲一旁的木樂館是販賣木製商品。

吃飽喝足後，也可以到另一邊的「木樂館」逛逛，裡頭是販賣木頭製的商品，使用世界各國的檜木所製成的商品更能感受到原木溫潤的質感！

木樂日式豬排&木樂館
地點：花蓮縣吉安鄉慈惠二街117-1號
營業時間：11：30～14：00、17：30～21：00（周一、二公休） 
電話：03 853 6398

關鍵字： 跳躍的宅男 木樂日式豬排&木樂館 豬排 花蓮美食

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

為養1家9口轉當AV女優！　她宣布引退：想當普通女生

推薦閱讀

花蓮明義街鄉村風廚房　在花草植栽包圍下吃早午餐

高鐵站旁貨櫃咖啡廳！日系平價好咖啡　還能拍網美照

花蓮必住的4間親子飯店　108池水上樂園、室內賽車超好玩

2019全新打卡聖地！花蓮港「露天美術館」Ｘ無敵海景　網美瘋踩點

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

三重新開「芋泥起士蛋吐司」才35元

南投「5大主題景點」陪你開心走春

三峽熊空4萬株櫻花遷新址

搶先看！桃園「50米長滾輪溜滑梯」

2019日本出入境托運行李限制懶人包

宜蘭安農溪落羽松秘境實施夜間點燈

花蓮秘境美景「龜庵海堤」！直達海中

大鵬灣新景點海上教堂春節試營運

大阪新世界串炸達摩2月底退出台灣

2019旅日登機、托運行李新規懶人包

熱門行程

最新新聞更多

不只老街！淡水6景點一日遊攻略

日亞航台北-名古屋首航

豚骨一燈信義店只營業到2/24

花蓮木頭工廠搖身一變日式豬排店

奧客「反折手指骨折」員工好挫　高鐵回..

積雪太深　日航打滑困成田機場跑道

人肉佔位還裝睡！奧客「8字神回」網氣..

台南隱藏版「草莓漢堡」甜鹹滋味

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366