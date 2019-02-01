吉安品嘗日式豬排還可認識檜木的好去處！白飯還能一直續

點評：非常舒服的用餐空間~~豬排看起來超誘人！

▲位在花蓮的木樂日式豬排&木樂館是由木頭工廠改造而成。（圖／跳躍的宅男提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

通常想吃日式豬排定食，台北人會往連鎖餐廳跑，而這次跳躍的宅男在《旅遊超爽的！》分享他前往花蓮吃的一家日式豬排店，不僅餐點讓他相當滿意，建築本身也十分吸引人。

▲▼整個建築都是由木頭建造而成，充滿日式風格。

跳躍的宅男說，位在花蓮縣吉安鄉的「木樂日式豬排」原本是一家木頭工廠，近幾年店家將房舍重新打造，變成了一家兼具美食及認識檜木的地方。整個區域都是用木頭建造的建築散發了濃濃的日式風格，跳躍的宅男介紹，在等待區有一整盒的木頭積木是店家提供給小朋友使用的，對親子家庭來說完全是一大福音！

▲外面的等候區有附上積木供小朋友使用。

▲店內採挑高設計，且桌子與桌子間距離相當寬敞。

進到店裡，會看到整間全木造的挑高大木房，桌子與桌子的間隔很大，提升了顧客用餐環境的舒適度，就連冷氣的部分也特別使用了木頭紋路的貼紙，菜單與桌面上看到的東西都是木頭製程，包括杯墊、筷子等，讓整個空間更具有一致性。一份套餐的內容物包含餐前小菜、玉子燒、白飯、味噌湯及甜點，還有主餐。

▲菜單是以木頭和磁鐵製成。

▲腰內肉豬排套餐有三塊肉，且每塊都具有重量感，外皮炸得酥脆、肉質軟嫩，吃起來不會感到油膩。

▲里肌肉豬排套餐ㄧ定要沾點黃芥末與豬排醬，另外白飯也可以續碗。

跳躍的宅男品嘗的小份腰內肉豬排套餐有三塊肉，且每塊都具有重量感，外皮炸得酥脆、肉質軟嫩，咀嚼完全不會感到油膩，另外，他也推薦里肌肉豬排套餐ㄧ定要沾點黃芥末與豬排醬，好吃程度是讓他可以大扒好幾口飯，而且白飯可以續碗，不用怕吃不飽！跳躍的宅男提到，附上的味噌湯是不是一般常見的信州味噌，選用紅味噌讓整體口味偏重。

▲一旁的木樂館是販賣木製商品。

吃飽喝足後，也可以到另一邊的「木樂館」逛逛，裡頭是販賣木頭製的商品，使用世界各國的檜木所製成的商品更能感受到原木溫潤的質感！

木樂日式豬排&木樂館

地點：花蓮縣吉安鄉慈惠二街117-1號

營業時間：11：30～14：00、17：30～21：00（周一、二公休）

電話：03 853 6398