高鐵站旁貨櫃咖啡廳！日系平價好咖啡　還能拍網美照

點評：看起來真的好美啊

▲新竹高鐵站旁的coca coffee，有著網美最愛的白色貨櫃屋。（圖／西西漫走筆記提供，請勿任意翻攝以免侵權，下同）

旅遊中心／綜合報導

最近以來在IG上常常可以可以到以貨櫃屋為主題的各種美照，而貨櫃屋咖啡廳更是大受歡迎，除了前陣子開幕的花蓮貨櫃屋星巴克外，在竹北的新竹高鐵站附近其實也有一家貨櫃屋咖啡，還十分有日式風情。

▲上高鐵前可以帶杯咖啡。

距離高鐵新竹站和台鐵六家車走路不到五分鐘的這塊空地上，可以看到白色牆面與coca coffee的貨櫃屋，一旁還有盆栽點綴跟戶外座位區。平日早上7點半就開門營業，對於一大早趕高鐵的差旅人士或是出遊族來說，上車前先來帶一杯咖啡提振精神也是不錯的選擇。

▲十分有日系風格的coca coffee。

賣的品項雖然不多，但從一般的義式拿鐵咖啡到較高價的冰滴和單品手沖都有，熱拿鐵的奶泡打得很細，且咖啡味道喝起來不會過於苦澀，還會有點回甘，十分的日系風味，冰滴咖啡也有酒香跟果香的選擇，雖然酒香咖啡喝起來有威士忌的酒韻，但完全不含酒精，可以放心地喝。

▲種類簡單卻齊全的菜單。

若是不趕時間的話，可以坐下來好好品嘗咖啡，靠牆的座位區還有插座可以充電，雖然都是室外的座位區但店家很貼心地設有遮陽棚或遮陽傘，但是以風大聞名的新竹戶外不時會刮起大風，這時候就要小心東西不要被吹走了。

▲製作咖啡的吧檯。

除了咖啡之外，coca coffee也有賣限量的手工小餅乾，早上9:30前還會有早餐，太晚起床就吃不到了。店家不時也會在粉絲專業公告店內的活動或是優惠訊息，下次有來新竹高鐵站附近別忘了來喝杯咖啡，且一旁還有停車空間，就算開車來也不用擔心沒地方停。

COCA COFFEE 渴口手沖咖啡

地址:新竹縣竹北市文興路二段300號旁空地

電話:0917 827 381

營業時間:

星期一、二、四AM7:30~PM6:00

星期五、六、日AM8:00~PM7:00

(星期三公休)