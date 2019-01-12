2019全新打卡聖地！花蓮港「露天美術館」Ｘ無敵海景　網美瘋踩點

點評：想去！！！

▲花蓮港濱海藝術廊道全景，彷彿來到一座露天美術館。（圖／花蓮港務分公司提供，以下皆同）

記者曹悅華／台北報導

2019全新打卡點！台灣港務公司花蓮港務分公司為促進花蓮港親水遊憩區之整體發展，提升花蓮地區藝文水準、吸引遊客駐留，特於花蓮港內港航道親水遊憩區內邀請藝術家現場創作藝術品，由9件大作構成的濱海藝術廊道儼然是一座「露天美術館」，搭配一旁無敵海景，成為新一帶網美聖地。

花蓮港務分公司表示，花蓮港內港航道為花蓮港轉型發展之重點區域，該分公司為促進親水遊憩整體發展，先後投入經費辦理場地改善作業，在行銷活動方面，去年分別辦理「花蓮港夏日啤酒節活動」、「在花蓮海的浪漫，胖卡‧餐車主題節」，以及「國慶煙火在花蓮、海景煙火在花港」等3場活動，以海洋、海風與浪漫風情，行銷整個花蓮及港區親水遊憩區，獲得在地民眾及外地遊客的踴躍參與及支持。

為再突顯港區海洋風情、提升花蓮地區藝文水準，並吸引遊客駐留，花蓮港務分公司說明，特別與維納斯生活書店合作，邀請藝術家現場創作藝術品，並置放於內港航道親水遊憩區，為東臺灣打造一個兼融自然和人文特色的旅遊新地標。目前已完成《鄉愁之錨》、《鯨囍花蓮港》、《回》、《逍遙》、《悠游》、《自由飛翔》、《愛相隨》、《青鳥信使》等八件藝術作品：

▲《鄉愁之錨》利用港區船舶素材，以船錨穿過厚重的配重塊，表達出海游子在海上漂泊的心境。

第一件藝術品「鄉愁之錨」，創作者上山：利用港區船舶素材，以船錨穿過厚重的配重塊，表達出海遊子在海上漂泊的心境。

▲《鯨囍花蓮港》以花蓮港外的大翅鯨為創作意象，由母鯨帶小鯨的方式，呈現鯨魚在海面上悠遊，下潛玩耍的感覺。

第二件藝術品「鯨囍花蓮港」，創作者侯泰安：利用廢棄地下水道之安全護管為創作媒材，並以花蓮港外的大翅鯨為創作意象，由母鯨帶小鯨的方式，呈現鯨魚在海面上悠遊，下潛玩耍的感覺。

▲《回》應用鐵管、鏽蝕的肌理，象徵生命的辛苦與使命。

第三件藝術品「回」，創作者宋政偉：應用鐵管、鏽蝕的肌理，象徵生命的辛苦與使命，呼應「安全，是回家唯一的路！」

▲《逍遙》以岩鷯、角鴞形象，頭頂冠冕、厚實翅膀與雙足，飛翔天際喚為「逍遙」。

第四件藝術品「逍遙」，創作者林滿津：以岩鷯、角鴞形象，頭頂冠冕、厚實翅膀與雙足，飛翔天際喚為「逍遙」。

▲《悠游》以河豚與皇帝企鵝的化身，頭戴紅色畫家帽，雙鰭如峰翼，魚尾搖擺生姿。

第五件藝術品「悠游」，創作者林滿津：以河豚與皇帝企鵝的化身，頭戴紅色畫家帽，雙鰭如峰翼，魚尾搖擺生姿，遨遊大海喚為「悠游」。

▲《自由飛翔》創作團隊用鐵材表現成群、單飛的分解動作。

第六件藝術品「自由飛翔」，創作者楊正端：創作團隊用鐵材表現成群、單飛的分解動作，透過「自由飛翔」滿足振翅飛舞的想望！

▲《愛相隨》展現海洋生生不息的生命力。

第七件藝術品「愛相隨」，創作者侯泰安：呼應「鯨囍花蓮港」的創作，大翅鯨在「鯨囍花蓮港」下潛玩耍後，由「愛相隨」躍升海面，展現海洋生生不息的生命力。

▲《青鳥信使》第二代的青鳥信使，為旅客傳遞幸福、傳遞愛、傳遞我們花蓮的美。

第八件藝術品「青鳥信使」，創作者馬筱媛：位於幸福青鳥郵筒上方，第一代青鳥信使為海鷗造型，歷經8年的送信生涯後，因為經常生銹，所以決定讓牠功成身退，改由高111公分的海鳥信天翁，擔任第二代的青鳥信使工作，繼續為來花蓮遊玩的旅客傳遞幸福、傳遞愛、傳遞我們花蓮的美。

▲《風箏》模型隨風飄揚，飛翔感受花蓮的自在。

第九件藝術品「風箏」已完成模型製做，目前正進行實體創作中，預計農曆春節前可完成。

花蓮港務分公司補充，自107年4月至108年2月九件藝術品全數完成，希望能增添港區美麗風景外，成為遊客來到花蓮的新去處。