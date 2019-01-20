花蓮必住的4間親子飯店　108池水上樂園、室內賽車超好玩

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農曆春節連假即將到來，已經想好要去哪玩了嗎？擁有好山好水的花蓮，最能帶給旅客輕鬆愜意的度假氛圍，在美好的山林風景環抱下，一間間飯店更打造有趣好玩的兒童遊樂設施，讓大人小孩都能一起同樂，本篇就整理出花蓮必住的4間親子酒店，想要全家大小一起出去玩，不妨將以下酒店列入參考吧。

▲花蓮翰品酒店。（圖／華信航空提供）

1.花蓮翰品酒店

提到花蓮的親子飯店，花蓮翰品酒店一定榜上有名。曾被TripAdvisor選為全球第一的親子飯店，繽紛的建築外觀宛如積木堆疊，花蓮翰品酒店更是全球第一間幾米主題飯店，從入口至館內，都可以看到幾米主題意象，更能住進幾米主題客房中，睡進療癒的繪本世界裡。

除了健身房、泳池、商務設施外，花蓮翰品酒店內為小朋友規畫一系列遊樂設施，每年5月至10月之間就在館內打造戶外沙坑，包括沙坑小木屋、戲水池、兒童攀岩，甚至還有沙雕，小朋友也可以在沙坑中盡情玩耍；在「歡樂森林」室內遊樂空間裡，則規劃7大主題，讓小朋友能藉由攀岩、畫畫、堆疊積木，發揮自己無限的想像力，豐富的兒童遊樂設施，讓花蓮翰品酒店成為當地最受歡迎的親子飯店。

地址：花蓮縣花蓮市永興路2號

▲花蓮太魯閣晶英酒店。（圖／太魯閣晶英酒店提供）

2.太魯閣晶英酒店

太魯閣晶英酒店是全台唯一在國家公園內的五星度假酒店，在山林環抱下，讓旅客能在這裡度過最悠閒的度假時光，為了因應親子旅客，太魯閣晶英酒店也在館內打造一系列豐富的兒童遊戲設施，包括飯店打造的體能攀爬區，以大自然為設計理念，讓小朋友在飯店也能挑戰爬山的樂趣，體驗攀岩、登高眺望、穿越隧道、躺臥等。

▲▼太魯閣晶英酒店兒童遊樂設施。（圖／太魯閣晶英酒店提供）

而適合學齡前幼童的遊戲空間童樂園，則規劃各式主題空間、二處園地、一處父母休息區，包括：縮小版的公園、農場、咖啡廳、餐廳、機車行、蔬果鋪、診所、水族館等商店，透過玩樂與角色扮演，探索小社會的擬真環境，一旁規劃舒適沙發區，則是讓父母能安心休憩，讓孩子能盡情體驗、玩樂與學習。飯店室內溫水泳池另有小朋友最愛的鴨鴨池，滿池的黃色小鴨陪伴小朋友度過歡樂假期。

地址：花蓮縣秀林鄉豐村路18號

▲花蓮美侖大飯店賽車設施。（圖／取自花蓮美侖大飯店臉書專頁）

3.花蓮美崙大飯店

位於花蓮市區的美侖大飯店，為了吸引親子旅客，在飯店內打造「瘋狂賽車場」與「全透明溜滑梯」，全透明溜滑梯約7.2公尺高，讓房客能夠免費體驗，如果是遊客，只要在飯店內消費滿500元，也能體驗其中一種；而瘋狂賽車是室內賽車場，讓房客能在室內體驗刺激的賽車競賽，同時也是花蓮第一間擁有賽車場體驗的飯店。

地址：花蓮市林園1-1號

▲瑞穗春天國際觀光酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲瑞穗春天國際觀光酒店親子別墅。（圖／記者蔡玟君攝）

▲瑞穗春天國際觀光酒店有小朋友專屬賽車場。（圖／記者蔡玟君攝）

4.瑞穗春天國際觀光酒店

近日花蓮飯店業最夯話題，就是天成集團全新打造的渡假村「瑞穗春天國際觀光酒店」。針對親子客層，酒店內不僅規畫出親子別墅區，且每間親子別墅內都有一座旋轉溜滑梯，搭上室內兒童遊戲室、戶外兒童賽車場，還有金色水樂園內108個溫泉與泳池，以及休閒會館內2層樓高的旋轉滑水道，在多功能劇院每天還會播放電影，多元化設施都讓小朋友在這裡能玩得過癮，連大人都能在此找到專屬的度假樂趣，成為今年到花蓮旅遊必住的酒店之一。

地址：花蓮縣瑞穗鄉溫泉路二段368號