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不藏私！賞櫻、水中央美拍一天　新北公佈「走春景點」

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▲▼銀河洞如夢似幻，愈來愈多人來這拍照打卡。（圖／記者陳建竹攝）

▲銀河洞瀑布美景吸引許多人來拍照打卡。（圖／本報資料照）

旅遊中心／綜合報導

春節即將到來，若老家在新北市的民眾，其實也有不少秘境可去！新北市農業局近日公佈秘境景點，包含三芝田心子、櫻花勝地及新店銀河洞瀑布等，不想跑太遠，這些景點均可規劃成半日或一日遊行程。

田心子地標（圖／新北市民政局提供）

▲田心子為新北農村再生社區。（圖／新北市民政局提供）

新北市農業局表示，三芝區樂天社區有得天獨厚的地理環境，田心子為新北農村再生社區，這幾年原本社區嘗試種植蓮花發展加工產業，卻被福壽螺啃食殆盡，但水田反射天空的夢幻景緻意外被發現，才讓水中央2.0的稱號不脛而走，成為數一數二的網美熱點後，反倒為社區注入全新活力。

▲ 興華里樂天社區 鏡頭下秘境「三芝田心」。（圖／記者郭世賢攝）

▲秘境「三芝田心」有著水中央2.0的稱號。（圖／記者郭世賢攝）

此外，三芝區三和社區也是著名的櫻花勝地，社區內的「三生步道」為一大亮點。三生指的是「生態、生產、生活」，只要循著這條步道，便可一窺社區居民的農村生活，步道旁植滿200棵吉野櫻，3月花季期間特別吸引人。

▲2018三芝櫻花季。（圖／翻攝自新北市政府綠美化環境景觀處網站）

▲三芝「三生步道」旁種植200株吉野櫻，每到季節總吸引大批遊客朝聖。（資料照／翻攝自新北市政府綠美化環境景觀處網站）

為了增加社區內的遊憩景點與可看性，農業局於107年輔導社區自行維護整修「風芝門」設施，包含「入口意象」漂流木修復；並同心協力繪製社區地圖；更修復一旁觀海平台並加強安全性，串連起雙灣自行車道，不管是騎車或開車前來，三和社區都是不可錯過的休閒好去處！

▲銀河洞瀑布。（圖／網友dolly062929提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲銀河洞瀑布名稱源自於銀河社區。（圖／IG@dolly062929提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

除了三芝區，先前爆紅的新店銀河洞瀑布名稱源自於銀河社區，背臨台北市，面對翡翠水庫，從市區前往僅需半小時，海拔約150至350公尺之間，未有過度開發，仍保留生物多樣性，不只能拍出森林系意境美照，也提供越嶺登山步道時歇腳休憩的所在。

關鍵字： 新北市旅遊 三芝區旅遊 新店區旅遊 走春 春節旅遊 銀河洞瀑布 田心子 三生步道

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