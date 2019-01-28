誇張比例超有趣！全台8處「放大版打卡點」拍出童話魔幻風

點評：美腿的超有哽

▲三鶯藝術村巨型瓷盤散落草地。（圖／IG@randyhuang0615提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

記者彭懷玉／整理報導

童話中常出現誇張比例的物品，給人無比想像空間，本次《ETtoday新聞雲》則蒐羅出全台8處「巨人系」景點，手拉坯、棋盤、海螺…，連女孩子的長腿都被放大無數倍，從不同角度能拍出借位照，相當趣味，走春時就邀集親友們一起來踩點吧。

▲三鶯藝術村有座高達15公尺的手拉坯。（圖／IG@imagicjake提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

1. 新北 三鶯之心

必拍#高15公尺手拉坯

鶯歌「三鶯之心‧空間藝術特區」內，有座高達15公尺的手拉坯，為林舜龍2009年的作品，以拉坯為意象，象徵轉動中的轆轤。主題藝術品還包括陶瓷碗盤散落草地的《恣意生活》，《走泥》、《王者之仗-1804》等傳遞鶯歌製陶歷史和當地文化特色，每件作品都能發揮想像，拍出趣味十足的「小人巨物照」。

三鶯藝術村

地址：新北市鶯歌區館前路300號

開館時間：週一至週五09:30-17:00；例假日及國定假日09:30-18:00

電話：02-8678-2277

▲台中彩虹山舍紅裙長腿裝置。（圖／滿分的旅遊札記 提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

2. 台中 彩虹山舍

必拍#高4公尺美女巨型美腿裝置

還沒正式開幕就被炒得沸沸揚揚的「彩虹山舍」，坐落於台中石岡區半山腰，超養眼的紅裙長腿裝置藝術達4公尺高，讓男生們可以「合情合理」拍出偷窺照，彩虹蠟筆牆、音符琴鍵階梯等亮點也都無敵好拍。店家主要提供住宿、套餐和下午茶，日夜景皆相當迷人！

彩虹山舍

地址：台中市石岡區和盛街南巷10號

營業時間：11:30-20:30（週一、週二休）

電話：04-25816677

▲藍色巨人就坐在台中軟體園區建築上滑手機。（圖／攝影師《飛翔在天際》授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

3. 台中 Dali Art藝術廣場

必拍#藍色巨人

藍色巨人就坐在台中軟體園區建築上滑手機，遠看還會被嚇到！這尊「沈思者No.42」象徵對雕像大作沉思者致敬，成為大里區新興文創景點。此外，現在還有消費即可免費體驗熱氣球活動，包括熱氣球吊籃拍照、坐進站立熱氣球和走進熱氣球體驗等，過年不休息，每日名額有限，送完為止。





▲台中大里熱氣球體驗活動。（圖／小涼的美食小天地提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

台中軟體園區 Dali Art 藝術廣場

地址：台中市大里區科技路1號

電話：04-37002003

▲南投埔里大黑松小倆口元首館超大棋盤。（圖／滿分的旅遊札記提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

4. 南投 元首館、月老教堂

必拍#超大棋盤

埔里的「元首館」和「月老教堂」由大黑松小倆口耗資上億元打造。元首館園區設計成歐風城堡建築，最亮眼的首推放大版棋盤，漆上粉嫩色系，成園內最好拍熱點。還有歷任元首的Q板歷史彩窗、南瓜馬車等精心佈置，讓人不禁少女心大噴發。

大黑松小倆口-元首館KIN GARDEN

地址：南投縣埔里鎮中山路四段219號

營業時間：平日09:00-17:00；假日09:00-17:30

▲雲林台西 「海園海螺圓環」高達10公尺。（圖／網友ding_871001提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

5. 雲林 海園海螺圓環

必拍#高10公尺大海螺

台西鄉「台西海園觀光區」裡，有座高達10公尺、寬25公尺的巨型海螺，引來網美爭相朝聖。表面彩磁磚拼貼而成，再鑲嵌上真的貝殼、陶瓷，地面鋪上麥飯石，沒有使用任何一根樑柱，外型十分特別。記得不要任意攀爬、摳挖貝殼，共同保護這個可愛的地方。

雲林台西 海園海螺圓環

地點：雲林縣台西鄉中央路1000號

▲台南優雅農夫藝文農場有巨人椅子。（圖／記者陳涵茵攝）

6. 台南 優雅農夫藝文農場

必拍#巨人椅子

台南後壁的優雅農夫藝文農場為一群年輕藝術家的結晶，為推廣農村文化讓藝術滲透鄉野中，將閒置的老房與廢棄工廠打造成獨一無二的用餐空間與花園腹地，近2千坪的腹地有超大巨人、巨人椅子、樹屋、彩繪小傘等，花園裡每個裝置藝術與桌椅都充滿巧思，不僅小朋友玩得開心，大人也拍到停不下來。

優雅農夫藝文農場

地址：台南市後壁區土溝里32號

電話：06-6871322

營業時間：每周四至周日／上午10點至下午6點

費用：採預約制，入園參觀大人150元、孩童100元（包含下午茶點一份+50元消費券）

▲高雄港棧伍庫巨大的摩艾石像。（圖／轉角(Mable~) の吃喝玩樂提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

7. 高雄 棧伍庫 KW5

必拍#巨大摩艾石像

高雄駁二藝術特區繼棧貳庫後，也在高雄蓬萊港棧庫群的棧肆庫、棧伍庫、棧陸庫、棧柒庫等，棧伍庫引進各式攤車美食，以及許多原創手作市集，走到外頭還能看到巨大的摩艾石像，整點時會表演吹泡泡，但它其實是一台扭蛋機，以「石來運轉」取名，吸引許多民眾嘗鮮試手運。

高雄港1-10號碼頭棧庫群

地址：高雄市鼓山區蓬萊路17號

▲屏東勝利星村內有巨大的「春」字。（圖／屏東縣政府提供）

8. 屏東 勝利星村

必拍#巨大的紅色「春」字

屏東藏著這樣的可愛小村落，勝利星村正慢慢轉型中，今年春節配合台灣燈會，以有光新春為主題設計了大型玩偶熊花燈、剪紙藝術等創意燈飾，巨大的紅色「春」字也超好拍，成了過年應景打卡景點。

勝利星村創意生活園區

地址：屏東縣屏東市青島街106號