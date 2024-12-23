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馬西搜唷！韓流小旅行　清州美食、購物、韓劇景點一把抓

文／七逗旅遊網　圖／韓國觀光公社

韓流小旅行就是要搭可依航空玩清州，大啖傳統美食、城內街購物，CP值超高，加碼多部韓劇取景地，一次全部收藏！

▲▼清州美食、購物、韓劇景點一把抓。（圖／業者提供）

▲旅遊清州必訪六街綜合市場，體驗最在地的文化風情。（圖／韓國觀光公社）

想了解清州在地文化、吃道地美食，最快的方法當然就是逛傳統市場。清州六街綜合市場 ，是當地最大的傳統市場，有六條街匯聚，約有1,600多家店舖。市場走道上方有拱型遮陽板，所以不管天氣如何，都能悠閒逛街購物。

▲▼清州美食、購物、韓劇景點一把抓。（圖／業者提供）

▲六街綜合市場有不少隱藏版美食。（圖／韓國觀光公社）

市場內販售的東西價廉物美、應有盡有，像是血腸街、年糕街、蔬果農產品、水產街、時尚街等，分區規劃完善，想吃美食就去美食街。除此，當然也有不少隱藏版美食，等著旅客來尋找。

▲▼清州美食、購物、韓劇景點一把抓。（圖／業者提供）

▲六街綜合市場的街邊美食，令人食指大動。（圖／韓國觀光公社）

在網路上被大推的六街綜合市場美食，有《 白種元的三大天王》推薦的「有名的小不點豬腳、炸全雞」、連在地人都喜歡的「新家德血腸」，值得一試，還有辣炒年糕、餃子、煎餅、烤牛肉餅等，每樣都令人食指大動。

▲▼清州美食、購物、韓劇景點一把抓。（圖／業者提供）

▲壽岩谷是許多韓劇的取景地。（圖／韓國觀光公社）

離六街綜合市場不遠的壽岩谷，同樣吸引許多旅客。壽岩谷的巷弄牆壁上有許多可愛的壁畫，由於韓劇《麵包王金卓求》帶動，咖啡店聚集形成一條咖啡街，成為著名的景點。而《該隱與亞伯》、《榮光的在仁》等多部韓劇，也都曾在壽岩谷取景。

▲▼清州美食、購物、韓劇景點一把抓。（圖／業者提供）

▲清州購物之餘，別忘了品嚐當地美味。（圖／韓國觀光公社）

清州市中心的城內街，為全韓國數一數二的商圈之一，還與羅德奧街、龍頭寺址鐵幢竿廣場相連，擁有百貨公司與大型購物中心，是逛街、購物的最佳去處，逛累了還能到名廚白種元推薦的元祖辣椒餃子湯屋，品嚐人氣韓式美味，讓味蕾也一起徜徉韓流之中。

韓國潮牌可依航空桃園－清州航線，即日起至2025/3/3期間每天來回各2班，提供旅客更便利的空中交通。

更多資訊：
可依航空官網 www.aerok.com/tw
可依航空優惠活動 https://www.aerok.com/tw/event/389

關鍵字： 可依航空 韓國 韓國旅遊 清州

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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