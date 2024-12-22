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最新關島唐吉軻德開幕！24小時都能逛　必買在地限定伴手禮一次看

▲▼關島唐吉軻德。（圖／記者蔡玟君攝）

▲關島唐吉軻德今年正式開幕。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／美國報導

日本唐吉軻德今年正式登陸關島了！與日本一樣，主打24小時不打烊，讓旅客在海島天堂度假之餘，隨時都能享受購物樂趣。《ETtoday新聞雲》實際走進商場，一探這間唐吉軻德有哪些必買伴手禮。

關島唐吉軻德於今年4月開幕，距離機場僅5分鐘車程，且同時結合藥妝店、多種美食選擇，打造成佔地超廣闊的「唐吉軻德村（Village of Donki）」。

▲▼關島唐吉軻德。（圖／記者蔡玟君攝）

▲來到關島唐吉軻德必買三麗鷗人物玩偶，背面印有「I Love Guam」字樣，可是只有這裡才買得到。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼關島唐吉軻德。（圖／記者蔡玟君攝）

▲也有其他角色玩偶。（圖／記者蔡玟君攝）

來這邊必買伴手禮就是只有關島唐吉軻德賣場才有、結合在地元素的一系列特別設計伴手禮。例如與三麗鷗人物設計Hello Kitty、布丁狗、美樂蒂等人物玩偶，背面印上「I Love Guam」字樣，可愛造型吸引許多三麗鷗粉絲瘋搶。

▲▼關島唐吉軻德。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼可愛設計的磁鐵、冷鏈夾、保冷袋等，均與關島元素設計結合，都是在地限定商品。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼關島唐吉軻德。（圖／記者蔡玟君攝）

還有在地限定設計的磁鐵、塑膠保存袋、上衣、吊飾、保冷袋等，可愛又實用，加上來到關島，一定要買幾盒在地製作的巧克力帶回家，賣場內更特別在臨近入口處劃設出「關島區」，讓旅客輕鬆就能買到最代表關島的伴手禮。

▲▼關島唐吉軻德。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼賣場內也引進日本各地代表伴手禮，但價格相對較高，建議有需要再買。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼關島唐吉軻德。（圖／記者蔡玟君攝）

賣場同時也網羅來自日本不同縣市代表的零食餅乾、伴手禮，以及最受台灣人青睞的美妝保養品、生活雜貨，在這裡應有盡有，但當然，價格比起日本本土自然高出不少，建議有需要再購入。

▲▼關島唐吉軻德。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼賣場內也有松本清、大創等商店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼關島唐吉軻德。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼關島唐吉軻德。（圖／記者蔡玟君攝）

▲亦有美食街。（圖／記者蔡玟君攝）

此外，賣場內也引進知名藥妝店「松本清」與百元雜貨品牌「大創DAISO」，並設有美食街，從日式拉麵到美式甜點在這裡都吃得到，逛累了也能在此休息、享受美食。關島唐吉軻德也透露，預計明年3月賣場還將進行大改裝，擴大紀念品規模，意圖打造買伴手禮最划算的購物地點。

▲▼華航「皮卡丘彩繪機CI」於9月30日出發微旅行，帶領寶可夢粉絲一起翱翔。。（圖／華航提供）

▲華航復飛「台北－關島」航線。上圖為「皮卡丘彩繪機CI」。（圖／華航提供）

台灣旅客現在想前往關島已有直飛選擇，中華航空即日起至2025年2月2日恢復每周2班的「台北－關島」直飛航線，採A321neo執飛。航班時間為去程每周三、六晚上9點05分自桃園機場出發，當地時間隔日凌晨3點抵達關島機場；回程為每周四、日當地時間凌晨4點30分自關島機場出發，台灣時間早上6點55分抵達桃園機場。

▲▼聯合航空。（圖／記者蔡玟君攝）

▲聯合航空明年在台灣將新增2條新航線。（圖／記者蔡玟君攝）

此外，美國聯合航空亦宣布將於明年4月2日開飛「台北－關島」，每周兩個來往航班，為往返於台灣及關島的商務及休閒旅客提供更便利的交流互動。

聯合航空表示，「台北－關島」預計於每周三與周六提供每周2班的頻率載客往返，航班時間為台灣時間早上11點自桃園機場出發，關島當地時間下午4點50分抵達關島機場，回程航班於關島時間早上7點自關島機場出發，台灣時間早上9點25分抵達桃園機場。航空公司將採用波音737-800機型執飛，預計提供166個座位數，其中有16個為商務艙席次。

關鍵字： 唐吉軻德 關島旅遊 美國旅遊 美洲旅遊 國外特色系列

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