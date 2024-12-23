日本跨年3大必玩跨年活動！26小時徹夜玩樂園　看8000發絕美花火

▲長崎豪斯登堡是擁有日本跨年煙火秀。（圖／豪斯登堡提供）

記者蔡玟君／綜合報導

今年到日本想要度過熱鬧的跨年嗎？那就有3處地點不能錯過，不但可以26小時無限制跨夜爽玩日本環球影城，還能在裡面看跨年煙火秀，或在頂級酒店安排下，在公園欣賞精彩的火舞表演，再入住有東京鐵塔視野第一排客房，享受無阻擋的東京夜景。

▲▼東京皇家王子大飯店花園塔。（圖／Booking.com提供）

1.東京皇家王子大飯店花園塔

名列東京必住頂級酒店之一的「東京皇家王子大飯店花園塔」，今年跨年就有一系列活動可以參與，包括在芝公園內有搭配絢爛燈光效果的火舞表演，並提供迎賓雞尾酒，旅客入住除了可以參加外，入住直面東京鐵塔第一排視角客房，就能躺在床上迎接新年曙光，要前往明治神宮、淺草寺參加初詣也很方便。此外，2025年12月31日前，刷Visa透過Agoda訂房，最高享7%優惠。

而麻布台之丘距離東京皇家王子大飯店花園塔僅10分鐘車程，是現在東京地標之一，不僅推薦建築控必訪，這裡也是最受遊客歡迎的購物、展覽、美食景點，如佔地4000平方公尺的「麻布台之丘Market」，各種食材、當季水果、點心、酒類等商品，更有人將之譽為是貴婦超市，讓旅客能盡情購物。

▲日本環球影城。（圖／記者謝盛帆攝）

2.大阪 日本環球影城跨年活動

日本環球影城今年從12月31日晚上7點起至2025年1月1日晚上9點為止，開放民眾可以無限制暢玩26小時，同時在12月31日23:50至2025年1月1日00:05，於格拉梅西公園潟湖施放約4000發煙火「跨年倒數時刻」，並有音樂和燈光秀表演，讓每位旅客將能沉浸於熱情與歡樂之中。



日本環球影城也將濃縮2024年最受歡迎的娛樂表演，於12月31日19:10至2025年1月1日00:15舉辦「跨年倒數特別舞台」，從春季萌翻全場的「美樂蒂與酷洛米可愛搖滾舞台」，到夏日掀起《航海王》粉絲狂熱的「航海王劇場秀2024」，以及和BTS等偶像團體聯手打造的「HYBE MUSIC GROUP」經典歌曲和音樂影片，讓大家盡情跳舞狂歡。

▲▼日本環球影城園前酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

來到這裡，當然一定要住一間主題飯店。最推薦入住「日本環球影城園前飯店」，飯店以美國意象為設計，融入紐約、洛杉磯、夏威夷等元素，如酒店大廳以華麗的黑、金色調搭配水晶吊燈，展現高品質奢華感，廣闊的大廳更像是走進霍格華茲城堡一般，酒店客房都擁有一整面玻璃景觀窗，或面對樂園、或面對市區，酒店更將半數以上的客房床鋪面對玻璃景觀窗，讓旅客躺著就能享受大阪日夜風景，或在夜幕環抱中入眠。

▲位於JR大阪的Grand Front Osaka。（圖／記者蔡玟君攝）

跨年盡情玩樂之餘，購物當然也是必排行程！距離日本環球影城僅約15至20分鐘車程的大阪梅田站，不僅是交通大站，現在更是大阪市區最好買的地方，從知名連鎖電器「Yodobashi」、Grand Front Osaka、Lucua到今年7月最新開幕的「KITTE 大阪」，多樣百貨商場林立，還有大阪任天堂專賣店、寶可夢專賣店等店鋪，以及無數間藥妝店都聚集於此，讓旅客從全日本的伴手禮，到最需要的保養美妝，在這都能一次滿足。

▲▼長崎豪斯登堡每年的跨年活動都可看到絕美燈光秀，還有日本最盛大跨年煙火秀。（圖／豪斯登堡提供）

3.長崎豪斯登堡

豪斯登堡今年跨年將舉辦「光之街道跨年活動」，最大亮點就是多達8000發煙火秀，是日本最盛大的跨年煙火秀，今年更新增一區觀景區，可以欣賞日本最美水舞秀，在結合燈光、音樂、水舞、煙火秀中，度過難忘跨年。園區從早上9點可以一直玩到隔天凌晨2點。

▲▼JR豪斯登堡大倉飯店。（圖／オークラ ホテルズ ＆ リゾーツ提供）

而若想玩完快速回到飯店，則推薦「JR豪斯登堡大倉飯店」，大倉飯店是名列日本「御三家」的頂級品牌，豪斯登堡以荷蘭阿姆斯特丹中央車站為概念設計，遠看宛如一座大型歐洲城堡，飯店內有包括鐵板燒、中、西、日式餐廳，還有天然溫泉與便利商店，且距離樂園也只要1分鐘就能到。

從豪斯登堡一路玩回長崎市區，於2023年底改裝新開幕的JR長崎車站是現在市區最推薦的購物去處！最新開幕的AMU PLAZA長崎新館有超過80間品牌進駐，從潮流服飾到伴手禮應有盡有，還有雜貨控必買的中川政七、Flying Tiger等店鋪。

無論是東京的煙火表演還是環球影城狂歡，如果你打算到日本迎接新的一年，最方便支付的方式就是刷 Visa 結帳，現在日本許多店家都能使用信用卡消費，在 iPhone 綁定日本自由行的交通神卡「Suica」還能在 Apple Pay 直接線上儲值，不需要再尋找售票機加值。不管是購物或搭車，使用Visa消費都能更快速便利，趁著現在日幣匯率低，正是計劃日本之旅最佳時機，趁著年末來一趟輕鬆自在的旅行吧！

立即看看日本旅遊優惠，開始籌劃今年的跨年行程吧！

1. 日本購物、餐廳優惠總覽

專屬活動頁：https://lihi1.com/HmDIC

2. Trip.com

使用Visa購買機票、訂飯店，可享最高折7%優惠（2025/3/31前）

專屬活動頁： https://lihi1.com/aCv8e

3. Booking.com

刷Visa訂房，最高10%刷卡金回饋（2024/12/31前）

專屬活動頁：https://lihi1.com/hSrWe

4. Expedia

刷Visa並輸入優惠碼「VISAYRO」，享8%優惠 （2024/12/31前）

專屬活動頁：https://lihi1.com/KAtLK

5. Agoda

刷Visa訂房，最高享7%優惠（2025/12/31前）

專屬活動頁：https://lihi1.com/QkWa2