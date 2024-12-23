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跟著可依航空暢遊清州　朝聖總統別墅 、《黑暗榮耀》場景

文／七逗旅遊網　圖／韓國觀光公社、shutterstock

清州是韓國新興的旅遊目的地，有文化名勝、山水賞景，更有知名韓劇景點。搭乘獨具風格的可依航空直抵清州，旅遊韓國最輕鬆自在。

▲▼跟著可依航空暢遊清州　朝聖總統別墅 、《黑暗榮耀》場景。（圖／業者提供）

▲青南臺有著「溫暖的南方青瓦臺」涵義。（圖／韓國觀光公社）

相信很多人都有聽過青瓦台，那有沒有聽過青南臺呢？位於忠清北道清州市大清湖畔的青南臺，有著「溫暖的南方青瓦臺」的涵義，是自1983年啟用的總統別墅，於2003年開放參觀。

造訪青南臺，如同一遊韓國總統別墅，除了本館之外，還有高爾夫球場、直昇機坪、養魚場等設施，以及總統博物館、用總統命名的多條散步道，是令人難忘的景點。

▲▼跟著可依航空暢遊清州　朝聖總統別墅 、《黑暗榮耀》場景。（圖／業者提供）

▲大清湖為韓國中部內陸地區的重要水源。（圖／shutterstock）

青南臺環境宜人，是因為緊鄰大清湖。被山林環抱的大清湖，為韓國第三大人工湖，提供大田和清州地區飲用水。遠望大清湖，水面遼闊、周邊山巒層疊，許多遊客慕名而來賞景，平時有許多候鳥與留鳥，亦是賞鳥勝地。

▲▼跟著可依航空暢遊清州　朝聖總統別墅 、《黑暗榮耀》場景。（圖／業者提供）

▲嶋潭三峰為丹陽景點中數一數二的名勝。（圖／shutterstock）

同樣位於忠清北道的嶋潭三峰，是矗立於南漢江上的三座石峰，分別為將軍峰、妻峰與妾峰。嶋潭三峰為丹陽景點中數一數二的名勝，深受韓國著名歷史人物讚賞，因矗立於江流中央，僅能從遠處眺望。

如果想要近距離欣賞三峰，可以像韓綜《兩天一夜》的成員們一樣搭乘遊覽船，用不同的視角遊歷這個歷史、地理名勝。

▲▼跟著可依航空暢遊清州　朝聖總統別墅 、《黑暗榮耀》場景。（圖／業者提供）

▲登上丹陽滿天下天空步道能居高臨下欣賞美景。（圖／shutterstock）

不遠的丹陽滿天下Skywalk，除了能賞景之外，還能進行各種戶外活動。由於天空步道設在南漢江峭壁上，且步道由高強度玻璃打造，低頭就能俯瞰滔滔江水，同時也可以體驗走在峭壁盡頭的刺激快感。

▲▼跟著可依航空暢遊清州　朝聖總統別墅 、《黑暗榮耀》場景。（圖／業者提供）

▲清州市壽岩谷壁畫村中每條巷弄都有可愛的壁畫。（圖／韓國觀光公社）

喜歡走訪老街、古蹟的文青朋友，可以在清州得到滿足。因韓劇《麵包王金卓求》而受矚目的壽岩谷，陸續進駐了特色咖啡廳，因而形成別具風格的咖啡街，除此，韓劇《黑暗榮耀》、《阿爾罕布拉宮的回憶》也有許多拍攝地選在清州，想要到取景地朝聖的劇迷們，一定得要安排一趟清州之旅！

更多資訊：
可依航空官網 www.aerok.com/tw
可依航空優惠活動 https://www.aerok.com/tw/event/389

關鍵字： 可依航空 韓國 韓國旅遊 清州

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