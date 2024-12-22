開箱金門最高湖景飯店！躺床看日出　嗑網美麵包、高粱火焰片皮鴨

▲金湖飯店是金門的金湖地區最高湖景酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／金門報導

出門旅行，許多人講究吃好住好、周邊機能也要夠方便才行。位於金門的「金湖飯店」，不僅是當地最高湖景飯店，躺床上就能看日出，飯店也與昇恆昌免稅店共構，想要購物、喝咖啡都超方便；館內也品嚐得到多元美食，如早餐提供金門代表廣東粥、戰地美食炒泡麵、現沖牛肉湯等，亦有全金門唯一手工現做的正宗港式風味，晚上更能享受桌邊服務的高粱火焰片皮鴨，滿足味蕾。

▲飯店客房最小從13坪起跳，提供寬敞的住宿空間。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼房內就能欣賞太湖景色，天氣好時還能看日出。（圖／記者蔡玟君攝）

金湖飯店是金門首座結合免稅及購物商場、娛樂、住宿的星級飯店，15層樓高建築直面太湖，可說是金湖地區最高湖景酒店。飯店客房房型大小從13坪至60坪，提供旅客寬敞的住宿空間。

▲▼幾乎所有客房都有浴缸，且房內附的黃色小鴨可以帶回家。（圖／記者蔡玟君攝）

採光通透的落地窗景，讓入住湖景房的旅客躺床上就能看太湖，隔天掀開窗簾就能迎接日出；幾乎所有客房都有浴缸，讓旅客購物後能盡情泡澡放鬆，浴室內更貼心提供黃色小鴨，泡完還能帶回家當紀念。

▲▼金門最大室內「戰地小學堂」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲還能體驗定靶水彈。（圖／記者蔡玟君攝）

除了泳池、健身房等基本設施外，飯店結合金門特有的戰地風情，在館內打造全金門最大室內「戰地小學堂」，200坪空間有兒童碰碰卡丁車賽道、戰地迷宮、親子手作DIY、定靶水彈等體驗，未來更將規劃大人也能玩的水彈對戰體驗，從頭盔、背心到槍枝都一應俱全，來場刺激對決。

▲飯店與昇恆昌金湖廣場相連。（圖／記者蔡玟君攝）

飯店也與昇恆昌金湖廣場連通，設有頂級超市Mia C'bon、金門第一間麥當勞、星巴克、影城外，從精品到運動潮流品牌在這裡都有，讓旅客享受免稅購物樂趣。

▲▼商場內現在推出漢服體驗。（圖／記者蔡玟君攝）

現在業者更在2樓推出古裝體驗，上百套旗袍、唐裝、漢服應有盡有，並包括頭飾、鞋子、包包等配件，消費滿額的民眾可以免費體驗拍照。

▲▼金湖飯店吃得到金門唯一手工現做的正宗港點。（圖／記者蔡玟君攝）

品味美食也是入住金湖飯店一定要做的事。從早餐開始，金門代表的廣東粥、戰地美食炒泡麵、現沖牛肉湯等10多種餐飲選擇可以盡情吃到飽，開啟美好一天；湖光餐廳更提供全金門唯一手工現做的正宗港式風味，如韭菜海鮮餃、蜜汁叉燒包、每日手刨蘿蔔絲製作而成的臘味蘿蔔糕、蟬衣腐皮捲等，可以另外單點。

▲有「金門網美麵包」美稱的巨蛋牛奶麵包。（圖／記者蔡玟君攝）

此外，暱稱為「金門網美麵包」的巨蛋牛奶麵包，講究全製程不加一滴水，吃起來奶香氣十足，每天限量提供，更是許多人作為伴手禮的選擇。

▲▼中餐廳可以享受高粱火焰片皮鴨，一鴨三吃兼具視覺與味覺饗宴。（圖／記者蔡玟君攝）

▲老金門宴菜羹。（圖／記者蔡玟君攝）

業者現在在中餐廳則推出「金門特色宴席」，最大特色為「火焰片皮鴨」，由師傅在鴨隻上淋上高粱酒，瞬間以大火燒灼後，將鴨皮烤得薄酥鮮脆，在慢慢一片片切下後，與佐料包起來大口咬下，超滿足。

宴席中也吃得到「老金門宴菜羹」，是金門傳統佳餚代表，宴菜羹起源自過去物資缺乏的年代，當招待客人時，會將家中最好的食材煮成一大鍋宴請，代表滿滿心意，後流傳至今成為當地傳統。現在配合金門國際海洋藝術季的水舞秀，飯店也推出景觀包廂，可以一邊用餐一邊欣賞水舞秀。