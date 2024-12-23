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飛韓國好選擇　Aero K可依航空「桃園－清州」天天直飛

文／七逗旅遊網　圖／可依航空

旅遊韓國，現在就要搭乘潮牌可依航空，跳脫傳統的風格，從台灣飛清州，展開與眾不同的精彩旅程！

▲▼飛韓國好選擇　Aero K可依航空「桃園－清州」天天直飛。（圖／業者提供）

▲可依航空飛機左右兩側塗裝，採用不對稱設計，營造出潮流感。（圖／可依航空）

總部設於清州的可依航空（Aero K），是韓國的低成本航空，去年9/7開啟桃園－清州航線，開航已滿週年，服務超過11萬名旅客，建立好口碑。可依航空桃園－清州航線，每天來回各1班，去程班號 RF 512，桃園機場11:30 起飛，15:00 抵達清州機場；回程班號 RF 511，早上 8:45 從清州機場起飛，10:30 返抵桃園。12/10～2025/3/3期間有加班機，每天來回各2班，提供旅客更便利的空中交通選擇。

▲▼飛韓國好選擇　Aero K可依航空「桃園－清州」天天直飛。（圖／業者提供）

▲可依航空Aero K的英文命名，韓味十足又具創意。（圖／可依航空）

可依航空Aero K的命名，結合了「Aero」中文是飛機的意思，而當Aero K英文字母順序倒過來就成為「Korea」，一看就知道是韓籍的航空公司，韓味十足又具創意。

值得一提的是，可依航空的「無性別制服」，整體設計簡單大方、乾淨俐落，打破性別刻板印象，除此，與中性化妝品牌LAKA合作，推出「無性別妝容」產品及化妝教學，儼然成為航空界潮牌。

▲▼飛韓國好選擇　Aero K可依航空「桃園－清州」天天直飛。（圖／業者提供）

▲可依航空總部設於清州，擁有便捷的交通網。（圖／可依航空）

空、陸交通串聯部分，可依航空總部設於清州，擁有優越的地理位置，是韓國重要的內陸交通樞紐，有多條主要鐵路、高速公路經過。若從清州搭車到首都圈，也僅需1.5小時車程，旅客能從清州輕鬆前進首爾，亦能利用中部優勢安排往南、往北的遊程。

▲▼飛韓國好選擇　Aero K可依航空「桃園－清州」天天直飛。（圖／業者提供）

▲即日起至2025/3/3，可依航空桃園－清州航線每天來回各2班。（圖/可依航空）

清州為「東亞文化之都」，有許多值得造訪的歷史文化景點，而紅極一時的韓劇《麵包王金卓求》、《黑暗榮耀》也在清州取景，成為韓劇迷期待的朝聖去處。除此，清州還有許多必嘗美食與必遊景點，喜愛韓國人文風情的旅客千萬不要錯過。

▲▼飛韓國好選擇　Aero K可依航空「桃園－清州」天天直飛。（圖／業者提供）

▲可依航空善盡企業責任，持續推動公益活動。（圖／可依航空）

受旅客青睞的可依航空，還推出寵物上機、機上圖書館等服務，在社會責任方面，推動公益活動，曾與少女時代太妍的摯愛-韓國潮牌Martin Kim跨界合作，並贊助知名藝術、體育、音樂盛事，善盡企業責任，為社會挹注暖心正向能量。

更多資訊：
可依航空官網 www.aerok.com/tw
可依航空優惠活動 https://www.aerok.com/tw/event/389

關鍵字： 可依航空 韓國 韓國旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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