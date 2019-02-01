宜蘭貼近自然一日遊！採金棗、迎風追火車還能搭船遊河

點評：宜蘭真的很好玩呢

記者武承翰／宜蘭攝影、報導

好山好水的宜蘭，一直是大家很喜歡的旅遊地之一。而來到宜蘭，除了吃美食之外，也可以來一場貼近自然的生態之旅。

金棗採果趣

▲金棗是宜蘭名產之一。

講到宜蘭的名產，絕對不能不提到金棗了。正由於宜蘭多雨及濕冷的氣候，正好符合了金棗的生長環境，因此宜蘭成為了全台唯一的金棗特產地。金棗除了可以單吃之外，還能加冰糖、酸梅等配料醃漬涼拌，甚至還能煮雞湯！而來親自採金棗可說是非常難得的體驗。摘取金棗的祕訣就在於用三隻指頭輕捏果實，再旋轉3圈，金棗就會自動脫落，可以說是採金棗最方便方法了。

▲親身體驗採金棗的樂趣。

▲經過「蘭陽嚴選」認證，不含農藥。

宜富金棗觀光果園

地址：262宜蘭縣礁溪鄉林尾路134號

冬山河生態綠舟

▲充滿綠意的生態綠舟，能散步親近大自然還能追火車。

生態綠舟位於冬山河畔，經過整治之後於前幾年正式對外開放，整個園區被河流圍繞，如同河流上的方舟般，且有著宜蘭生態的縮影，才叫做生態綠舟。整個園區內綠意盎然，充滿著大片草皮，一旁的宜蘭線鐵路不時會有火車呼嘯而過，也可以登上希望之丘和一旁的大樹公，眺望遠方美景和一旁的鐵道風情，也可乘船悠遊生態綠舟內的河道水域。

▲由河流環繞的生態綠舟。

▲不時有火車從旁呼嘯而過。

冬山河生態綠舟

地址：269宜蘭縣冬山鄉冬山路二段172號

冬山河親水公園

▲位於冬山河畔的親水公園，為假日踏青出遊好地點。

親水公園為冬山河流域上的知名觀光景點，每年夏天更因為舉辦童玩節而吸引大量人潮，即使平日前來也能在河畔邊散步，更可以搭乘園內的電動船，往來親水公園與傳藝中心，沿途中還能欣賞河畔的白鷺、各種候鳥等自然生態。

▲還可搭乘電動船遊冬山河，由親水公園航行至傳藝中心。

冬山河親水公園

地址：268宜蘭縣五結鄉親河路二段2號

下次來宜蘭，除了逛夜市跟吃美食之外，別忘記可以來一場貼近大自然的生態之旅，不論是採金棗或是搭船遊河，都能有不同的體驗跟收穫。