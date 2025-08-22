馬辣集團新火鍋品牌可玩電話交友　24款拉霸酒牆無限暢飲

▲馬辣集團新火鍋品牌「椒朋友辛潮麻辣鍋」結合鍋物、酒牆及DJ三大元素。（圖／馬辣集團提供）

記者黃士原／台北報導

馬辣集團全新火鍋品牌 「椒朋友辛潮麻辣鍋」，進駐新開幕的「DREAM PLAZA」，結合鍋物、酒牆及DJ三大元素，除了5大名湯及各式頂級肉與海鮮，還在餐廳內打造24款拉霸酒，最特別的是每桌都有室內電話機，用餐客人可自由選擇是否「亮燈接來電」，與其他桌鍋友互動聊天。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲馬辣集團旗下新品牌「椒朋友辛潮麻辣鍋」，主要提供套餐服務，並不是吃到飽。（圖／馬辣集團提供）

「椒朋友辛潮麻辣鍋」主要提供套餐服務，5大名湯分別是九葉青花椒麻辣鍋、貢布胡椒豬肚雞鍋、花膠干貝美人鍋、北海道起司牛奶鍋、蟲草花菇精力鍋，其中的麻辣鍋選用重慶江津九葉青花椒，搭配四川大紅袍花椒、二荊條辣椒，以牛肉高湯熬煮，呈現出麻、辣、鮮、香滋味。

▲貢布胡椒豬肚雞鍋。（圖／馬辣集團提供）

套餐提供的肉品依價格而有所不同（雙人1280元起，3人1880元起），可以吃到日本鹿耳島A5和牛、美國SRF極黑黑毛和牛、澳洲M8~9+冠軍和牛、美國特級無骨牛小排、紐澳頂級牛舌、西班牙特A級松阪豚、屏東活菌豚梅花等；海鮮則有加勒比海大龍蝦、鮮切鮭魚、珍珠鮑魚、北海道干貝及紅海鑽石蝦。

▲拉霸酒牆有24款飲品都可以無限喝。（圖／馬辣集團提供）

雖然主食無法吃到飽，但店裡打造了一座拉霸酒牆，除了16支酒精飲料外，還準備8支無酒精特調飲料，不喝酒的賓客也能暢快享用拉霸酒牆的快樂，24款飲品全部可以無限暢喝。此外，GODIVA雪糕、哈根達斯冰淇淋、莫凡彼冰淇淋也能無限享用。

▲馬辣集團新火鍋品牌可玩電話交友。（圖／馬辣集團提供）

「椒朋友」亮點還有全台首創的「來電交朋友」桌號電話聊天功能，用餐賓客可自由選擇是否「亮燈接來電」，與其他桌鍋友互動聊天，宛如將交友 APP的有趣遊戲直接搬進餐廳，不僅讓吃鍋多了驚喜與笑聲，也將吃鍋變成有趣的社交派對。周五至周日19:00-21:00還有DJ之夜，用餐氣氛嗨爆。

▲王品「石二鍋」首度插旗花蓮市。(圖／王品提供)

王品旗下火鍋「石二鍋」主打平民價格，除了爆香石頭鍋、剝皮辣椒鍋，連牛奶鍋也很受歡迎，近期品牌將首度進軍花蓮市，第1家分店預計9月中旬開幕，當地人想吃不用跑到羅東了。

2009年王品集團進軍火鍋市場，首創石二鍋，以同一個鍋、兩種口味，傳承懷舊石頭鍋的先炒再煮，提供消費者「一炒二香三煮四鮮」的用餐體驗，除了招牌爆香石頭鍋外，剝皮辣椒鍋、牛奶鍋也很受歡迎。此外，網友也特別推薦店裡的冬瓜檸檬冰沙，還有人戲稱「被火鍋耽誤的冬瓜檸檬冰沙店」。

