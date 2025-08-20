ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
彰化「2千坪鹿角蕨園區」試營運！免門票還有小動物、餐飲

▲彰化埤頭鄉「與你蕨緣」佔地2000多坪。

▲彰化埤頭鄉「與你蕨緣」占地2000多坪，是目前全台最大的鹿角蕨門市。

記者彭懷玉／採訪報導

彰化縣有眾多植栽農場，除了「花卉之鄉」美譽的田尾鄉，埤頭鄉一座占地逾2000坪的鹿角蕨農場，於7月1日起新增複合式親子區，參觀免收門票。小孩可與土撥鼠、大赤鼯鼠等可愛動物互動，大人也能徜徉綠意中，體驗鹿角蕨上板與多肉DIY，或在KTV高歌數曲。

▲「與你蕨緣」以鹿角蕨、天南星科、塊根、空氣鳳梨等珍奇植栽販售為主。

▲「與你蕨緣」以鹿角蕨、天南星科、塊根、空氣鳳梨等珍奇植栽販售為主。（圖／翻攝自Facebook／與你蕨緣）

位於彰化縣埤頭鄉的「與你蕨緣」，占地約2000多坪，園區規劃出親子活動空間、活動表演空間、網美拍攝區、植物販售區、園藝資材區等，以鹿角蕨、天南星科、塊根、空氣鳳梨等珍奇植栽販售為主，目前是全台最大的鹿角蕨門市，漫步其中，宛如置身一座沈浸式雨林國度。

▲7月1日起新增親子活動空間、活動表演空間、網美拍攝區等。

▲▼7月1日起新增親子活動空間、活動表演空間、網美拍攝區等。（圖／翻攝自Facebook／與你蕨緣）

▲彰化埤頭鄉「與你蕨緣」佔地2000多坪。（圖／翻攝自Facebook／與你蕨緣）

農場設置動物互動區，包含土撥鼠、大赤鼯鼠、刺蝟、龍魚等，且提供鞦韆、溜滑梯等，讓小孩盡情放電。同時，也規劃出餐廳和酒吧區，提供炸物、義大利麵、牛肉麵、現做飲品等，一杯飲品85元起。

▲規劃出餐廳和酒吧區，提供炸物、義大利麵、牛肉麵、現做飲品等。

▲▼規劃出餐廳和酒吧區，提供炸物、義大利麵、牛肉麵、現做飲品等。（圖／翻攝自Facebook／與你蕨緣）

▲彰化埤頭鄉「與你蕨緣」佔地2000多坪。（圖／翻攝自Facebook／與你蕨緣）

實際上，農場原址最初是一座閒置已久的豬舍，創辦人劉憲璋因為熱愛雨林植物和自然療癒，心中萌生了一個念頭：若能把這裡改造成充滿綠意與笑聲的園區，不僅能讓老空間重獲新生，更能創造一個與自然親近的天地，於是將鹿角蕨、多肉、天南星與空氣鳳梨等雨林植物引入園區，2021年創立了「與你蕨緣」。

▲「與你蕨緣」原先專注於鹿角蕨的育種、推廣、販售，近兩年打造出複合式園區，目前還沒有打算收取門票費用。

▲▼「與你蕨緣」原先專注於鹿角蕨的育種、推廣、販售，近兩年打造出複合式園區，目前還沒有打算收取門票費用。（圖／翻攝自Facebook／與你蕨緣）

▲彰化埤頭鄉「與你蕨緣」佔地2000多坪。（圖／翻攝自Facebook／與你蕨緣）

從原先專注於鹿角蕨的育種、推廣、販售，近兩年決定打造不同的複合式園區，並陸續新增親子、各式餐點設施和活動，「與你蕨緣複合式親子園區」於焉誕生，並在7月1日起試營運。業者說，為讓所有遠道而來的遊客可以拋開生活壓力，輕鬆享受各式植物的療癒，目前還沒有打算收取門票費用。也希望園區不只是販售和展示的空間，而是與名字相符，成為一個能夠療癒身心、凝聚情感的天地。

