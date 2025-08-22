TITE秋季展今台北世貿登場　日月潭館推參觀回饋吸引爆滿人潮

▲2025 TITE秋季展開幕，日月潭館參觀人氣旺盛。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2025 TITE台灣國際旅遊展–秋季展今日在台北世貿一館正式揭幕，日月潭館今年除集結多家特色品牌，還推出多項旅展限定活動，包括線上互動抽纜車券、現場購物滿額禮優惠等，回饋參觀民眾。

日月潭國家風景區管理處指出，日月潭館現場展售內容涵蓋美食飲品、永續體驗與地方文創，今天一開門就吸引大批民眾湧入，駐足攤位試飲咖啡、體驗活動、選購伴手禮及拍照打卡，現場人潮不斷、香氣四溢；包括推廣水域運動的OneLife魚人立槳、精品咖啡代表蠻荒咖啡、以「收納學旅」體驗為核心的樹德半山夢工廠，以及精選地方好物的水里鄉商圈創生共好協會都參展共襄盛舉。





回饋活動方面，日管處指出，只要追蹤「日月潭國家風景區管理處」粉絲專頁，於指定貼文按讚、留言並分享，並在現場出示留言畫面，即可兌換限量精美小禮物、送完為止；完成線上互動的民眾，還有機會抽中日月潭纜車券，輕鬆將湖畔美景盡收眼底；另現場購物單日累計消費滿399元，即可獲得「喔熊」側背包、滿500元可獲得日月潭特仕版一卡通、滿799元則可獲摺疊行李袋及一卡通，最高滿1499元還可獲得保冷袋，讓民眾直呼「買到賺到」。



日管處預告，今年的日月潭花火音樂嘉年華將於9月20日在伊達邵碼頭率先登場，將由九天民俗技藝團帶來震撼開場「九天威震響明潭」；更多花火場次與節目內容，歡迎至官方網站查詢並提前安排湖畔之旅。