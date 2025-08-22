ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

人氣早午餐「BRUN不然」進軍新北　板橋店預計9月開幕

▲人氣早午餐「BRUN不然」插旗天母。（圖／記者黃士原攝）

▲人氣早午餐「BRUN不然」插旗天母。（圖／資料照／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

全台已有6家分店的人氣質感早午餐「BRUN不然」進軍新北市，地點鄰近板橋火車站，預計9月開幕，附近的上班族與居民又多了一個用餐選擇。

人氣質感早午餐「BRUN不然」創立2018年，目前台北市已有5家分店，台中則有1家，每家分店都各具特色，安和店（創始店）走簡約風格、信義店有如城市秘境、ATT店進駐北中複合式購物空間，而去年天母店，特意打造了沒有距離感的用餐空間，從街道延伸至店內庭園的綠色植栽、明媚的日光與通透的室內空間相互烘托，呈現出天母街頭從容清幽的景象。

▲經典炒蛋。（圖／記者黃士原攝）

▲新菜「美式豬排飯」。（圖／記者黃士原攝）

「BRUN不然」提供全天候供應早午餐，像是含有超過10種蔬菜的酪梨蔬菜碗、可以一次品嚐到燻鮭魚與火腿搭配的經典班尼迪克蛋、由羅勒油與羊乳酪堆疊出口感豐富的炒蛋、龍蝦高湯慢燉的蝦肉燉菜濃汁炊飯等。天母店還有致敬當地知名的茉莉漢堡的美式豬排飯，以健康的紅藜麥飯搭配濃郁奶油醬，一旁的三色蔬菜則是致敬三色豆，主角是炸得金黃酥脆的豬排，搭配特製的辣芒果醬汁。

▲經典雅室牛排。（圖／記者黃士原攝）

另外，1994年創立的雅室牛排，是台北市經典牛排館之一，繼桃園藝文店後，台中七期店已開始試營運，店址就是已熄燈王品「THE WANG」舊址，並由第一代主廚掌舵。目前已開放線上訂位，8月31日前預約已滿。

雅室牛排除肋眼、老饕、紐約客、菲力、沙朗等經典牛排之外，還有蒸烤加拿大龍蝦、伊比利豬里肌、紐西蘭煎小春羊、松露野菇義大利麵等，經典牛排1980元至2280元，主廚精選1280元至2580元。另有680元起的商業午餐，以及3780元起的雙人分享餐、7980元起的3人派對餐。

▲酥皮濃湯是牛排館的經典湯品。（圖／記者黃士原攝）

此外，台中七期店亦推出全台限定澳洲和牛乾式熟成35天波特丁骨牛排，此澳洲金牌和牛為日本和牛與澳洲安格斯黑牛的混種，油花均勻、肉質細膩，帶有濃郁香氣的同時卻不膩口，經乾式熟成後更添獨特堅果香氣。

關鍵字： 美食雲 早午餐 新北市 板橋美食 不然 BRUN不然

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【換了新爸爸？】搭電梯前還是威嚴把拔 進電梯後黃金獵犬都傻眼了

推薦閱讀

福容徠旅澎湖9/1開幕　最低3千元有找

福容徠旅澎湖9/1開幕　最低3千元有找

拿坡里披薩大賽世界冠軍低調隱身新莊

拿坡里披薩大賽世界冠軍低調隱身新莊

49家名店齊聚「泡芙節」市集　beard papa's開賣2款限定口味

49家名店齊聚「泡芙節」市集　beard papa's開賣2款限定口味

開箱島語高雄店！9大餐檯必吃菜色一次看

開箱島語高雄店！9大餐檯必吃菜色一次看

鬼門開必訪！彰化南天宮18層地獄「這2類人」慎入

鬼門開必訪！彰化南天宮18層地獄「這2類人」慎入

文化幣暑期加碼！13至15歲搭藍皮火車只要600元「再送600點」

文化幣暑期加碼！13至15歲搭藍皮火車只要600元「再送600點」

7-11農曆7月推「伊藤潤二」周邊

7-11農曆7月推「伊藤潤二」周邊

濱崎步、蒼井優都吃過的古早玉米剉冰

濱崎步、蒼井優都吃過的古早玉米剉冰

BAC開賣七夕限定粉色玫瑰蛋糕

BAC開賣七夕限定粉色玫瑰蛋糕

新葡苑「港點吃到飽」9月新增天母店　每人777元可吃1.5小時

新葡苑「港點吃到飽」9月新增天母店　每人777元可吃1.5小時

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

彰化2千坪「鹿角蕨複合園區」試營運

圓山飯店「28坪景觀套房」買1送1

基隆「20分鐘煙火無人機秀」8/29登場

戴資穎代言馬尼拉Solaire Resort

人氣早午餐「BRUN不然」進軍新北

淡水600秒壓軸煙火本周日登場

高雄「方蒔」奪一星、服務大獎成贏家

王品「尬鍋」只營業到8/31

福容桃園店推出　七夕情人節浪漫攻略住房專案

平日500「港點、炸螃蟹」吃到飽！

熱門行程

桃園珍珠海岸國際音樂節 音浪嗨翻三天

KARD燃炸舞台、動力火車搖滾開唱、玖壹壹熱力壓軸，8/29-8/31竹圍漁港限時開趴！

最新新聞更多

福容徠旅澎湖9/1開幕　最低3千元有找

拿坡里披薩大賽世界冠軍低調隱身新莊

49家名店齊聚「泡芙節」市集　beard papa's開賣2款限定口味

開箱島語高雄店！9大餐檯必吃菜色一次看

鬼門開必訪！彰化南天宮18層地獄「這2類人」慎入

文化幣暑期加碼！13至15歲搭藍皮火車只要600元「再送600點」

7-11農曆7月推「伊藤潤二」周邊

濱崎步、蒼井優都吃過的古早玉米剉冰

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366