六福村墓碑鎮9/6回歸！住宿含門票早餐「1人2千起」　假日免加價

▲六福村墓碑鎮將於9月6日起正式回歸。（圖／業者提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

鬼月來臨，六福村墓碑鎮將於9月6日起正式回歸，關西六福莊順勢推出三款「墓碑鎮系列住房專案」。學生族6人同行一人最低2,000元起，含六福村2日手環、早餐、導覽等，早鳥周五至周日入住免加價。

▲全台被譽為最有氣氛的六福村，宣告「墓碑鎮」將在9月6日起回歸。



碰上「閏六月」今晚11點鬼門開啟，全台被譽為最有氣氛的六福村，也宣告「墓碑鎮」將在9月6日起回歸，並從即日起至11月30日開放預訂系列住房專案，可入住9月6日至11月30日的房間，專案皆含活力早餐與六福村2日無限進出手環，還有南瓜燈籠手作、萬聖小禮、變裝道具或六福村惡靈餐廳雙人套餐等內容。

▲萬聖節系列專案可入住剛果系列房型。



其中，六福莊「墓碑鎮－抓鬼哈囉營」住房專案，限定學生入住（每房需至少1位高中職以上學生入住），含活力早餐、六福村兩日暢遊入園手環、非洲探險遊戲島與淺山農場導覽，更能使用2小時斑馬號多媒體娛樂車。

▲抓鬼哈囉營學生專案，6人成行可入住人氣肯亞藍天房型。

房型部分，入住剛果藍天客房專案價9,999+10%起，可入住2-4人，換算下來一人最低2,500元起；入住肯亞藍天客房11,999+10%起，可入住2-6人，若6人同行換算下來一人最低2,000元起。9月5日前預訂周五至周日入住免加價、交通補貼250元/人（於結帳時直接折抵房價）等早鳥優惠。

▲入住南瓜奇緣專案，親子還能一起DIY應景的南瓜燈籠，感受手作溫度。

小家庭推薦「墓碑鎮－南瓜奇緣」住房專案，三人同行專案價10,500+10%起，可入住剛果綠地客房，除了活力早餐3客、六福村兩日暢遊入園手環3份、非洲探險遊戲島與淺山農場導覽外，專案更特別安排萬聖限定Treat。9月5日前預訂周五至周日入住免加價，再享第4人免費入住，並加贈六福村兩日入園手環1份。

▲六福淺山農場在萬聖節期間將規畫南瓜相關裝飾。

另有「墓碑鎮－與芮妮共舞」住房專案，雙人入住剛果草原客房8,000+10%起，含活力早餐2客、六福村兩日暢遊入園手環2份、非洲探險遊戲島與淺山農場導覽，並加碼芮妮的舞會好禮，含Renee蝴蝶結髮箍1個、惡魔血腥兔面具1個與Renee血袋側背包1個。9月6日至9月21日的周六日、9月26日至11月30日的周五六日與假日入住，加碼六福村惡靈餐廳限定「亡靈屍骨雙人特餐(價值3,599+10%)」。

▲指定日假日入住，加碼六福村惡靈餐廳限定「亡靈屍骨雙人特餐(價值3,599+10%)」。

打算到新加坡玩的民眾，別錯過環球影城一年一度的「萬聖驚魂夜13」，今年將於9月26日至11月1日重磅回歸。本屆深入探索亞洲恐懼的深淵，推出兩大全新鬼屋，把古老的詛咒與心理折磨真實呈現。

當時鐘逼近令人膽戰心驚的13點，旅客將步入《道詭異仙》的詭異幻境，這一鬼屋由新加坡環球影城攜手中國文化娛樂集團閱文集團共同打造；接著面對《死亡低語者》中邪惡而不安的亡魂怒火，藉驚悚體驗走入泰國恐怖電影中黑暗的超自然傳統。

▲2025新加坡環球影城「萬聖驚魂夜13」9月26日至11月1日回歸。（圖／業者提供）



《死亡低語者》鬼屋以泰國10年來票房最高的電影《鬼聲泣》為藍本，帶領遊客深入1972年的泰國北碧府鄉村。昔日寧靜的小村莊因一場詛咒而徹底崩裂，故事改編自真實事件。同時，遊客可在活動期間暢玩園區內的指定遊樂設施與景點。門票售價為非高峰夜晚68新幣、高峰夜晚新幣78元。

不過，聖淘沙名勝世界提醒，活動包含恐怖刺激元素，不建議13歲以下兒童參加。且著裝須符合服裝規定，禁止配戴面具入場。