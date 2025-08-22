ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
菲律賓免簽旅遊熱潮！戴資穎代言馬尼拉Solaire Resort　台灣旅客專屬優惠熱賣中

▲▼戴資穎,菲律賓,馬尼拉Solaire Resort。（圖／馬尼拉Solaire Resort提供）

▲菲律賓對台灣旅客開放免簽政策。（圖／業者提供，下同）

旅遊中心／綜合報導

隨著菲律賓對台灣旅客開放免簽政策，台灣人出國旅遊不再只鎖定日韓，距離近、物價親民又充滿熱情氛圍的菲律賓正迅速竄起。其中由羽球天后戴資穎代言的馬尼拉Solaire Resort成為最新焦點，不僅話題熱度高漲，更攜手多家台灣旅行社推出專屬行程優惠，掀起一股說走就走的度假旋風。

免簽＋近距離，台菲交流更熱絡

台菲兩地往來近年越來越密切，隨著菲律賓免簽上路，台灣旅客只要搭短短兩小時航程，即可抵達充滿活力、極具西班牙文化風情的首都馬尼拉，同時是高爾夫愛好者的打球天堂。無論是觀光休閒、商務交流還是高性價比的打球體驗，菲律賓馬尼拉都展現出強大吸引力，成為台灣旅人出國的全新選擇。

▲▼戴資穎,菲律賓,馬尼拉Solaire Resort。（圖／馬尼拉Solaire Resort提供）

▲羽球女神戴資穎成為Solaire Resort品牌大使。

戴資穎代言，Solaire話題熱度持續發燒

馬尼拉灣畔的五星度假勝地Solaire Resort，近期因羽球女神戴資穎成為品牌大使而引爆台灣社群討論。她代表著專業與對自我堅持的優雅形象，也讓Solaire被更多台灣旅客認識。無論是高級客房、國際級娛樂表演和設施、星級主廚美饌、購物天地，Solaire都以頂級規格打造「一站式度假天堂」。

▲▼戴資穎,菲律賓,馬尼拉Solaire Resort。（圖／馬尼拉Solaire Resort提供）

▲Solaire Resort擁有超過800間豪華客房與套房。

全方位設施，盡享奢華假期

Solaire Resort擁有超過800間豪華客房與套房，窗外即可眺望知名的馬尼拉灣世界級日落美景。館內設有多國料理選擇、米其林星級主廚領軍的Fine Dining餐廳、活力夜生活空間，以及SPA、泳池、娛樂場、購物街、豪華版真槍實彈射擊俱樂部和最新落成的新興熱門球類Sports Club等多元設施，讓旅客無論是放鬆度假或追求刺激別樣的多元體驗，都能滿足所需。

▲▼戴資穎,菲律賓,馬尼拉Solaire Resort。（圖／馬尼拉Solaire Resort提供）

▲Solaire Resort已與長汎旅遊、雄獅旅遊、旅友友等台灣知名旅行社合作推出套裝行程。

旅行社合作＋限時專屬優惠，台灣旅客必搶

目前Solaire Resort已與長汎旅遊、雄獅旅遊、旅友友等台灣知名旅行社合作推出套裝行程，方便旅客輕鬆規劃出行。此外，也針對台灣旅客推出限時專屬官網優惠，只要透過官網訂房，即可享有豪華自助早餐與馬尼拉機場來回專車接送，讓出國旅遊更加無憂且尊榮。

▲▼戴資穎,菲律賓,馬尼拉Solaire Resort。（圖／馬尼拉Solaire Resort提供）

▲馬尼拉 Solaire Resort對台灣旅客推出限時專屬官網優惠。

免簽便利、戴資穎親自推薦、頂級奢華設施體驗，再加上限時專屬優惠方案，馬尼拉 Solaire Resort成為台灣旅客出國度假的新亮點。現在就上官網或透過旅行社，為自己安排一趟快閃菲律賓馬尼拉的奢華之旅吧！

台灣旅客限時專屬優惠►https://sec.solaireresort.com/perfection-is-our-play-tw?utm_source=Ettoday&utm_medium=content&utm_campaign=tty-launch&utm_content=tw


 

