南投縣推文旅集章趣活動　高曼容代言...有機會抽Apple Watch SE

▲南投縣文化局主辦的「南投記憶篇章！」文旅集章趣活動邀請高曼容代言。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣文化局為形塑南投文化品牌，促進地方文化發展及推廣，規劃「南投記憶篇章！文旅集章趣」活動，即日起只要遊南投、到22處景點踏點集章，就有機會得到Apple Watch SE，並由南投出身的國際選美佳麗高曼容代言。

縣府文化局今日舉辦記者會，介紹本次活動配合文化不同屬性，安排三個體驗主題，從「匠心藝跡•藝文軸線」、「地方人文•環教生態」、到「文史建築•時光漫遊」，民眾可挑選有興趣的主題到場踏點，並體驗線上集章樂趣，透過手機進行 AR 擴增實境問答解謎後，就能掃描QRCode 完成集章，蒐集各場域專屬的「專屬章印圖騰」，集滿3枚章印即可兌換限量精美環保餐具，還能參加抽獎拿Apple Watch SE。

▲南投縣文化局主辦的「南投記憶篇章！」文旅集章趣活動，即日起開跑。（圖／南投縣政府提供）

高曼容也在現場親自體驗線上集章，表示這款活動設計很可愛，搜尋後挖寶、找東西，老少咸宜，走訪景點除了解文化、也可以體驗美食，歡迎民眾來南投玩；22景點包括水里蛇窯、廣興紙寮、埔里紙教堂、日月老茶廠、南投戲院、竹藝博物館、虎山藝術館、南投稅務出張所、南投縣文化園區、陳千武文庫（南投縣文學資料館）、藍田書院、埔里酒廠文化園區、埔里文庫（南投縣埔里鎮立圖書館）、竹山文化園區、草屯登瀛書院、國立臺灣工藝研究發展中心、集集火車站、集集武昌宮、生物多樣性研究所、車埕木業展示館、林班道體驗工廠、日月潭文武廟等。

副縣長王瑞德，縣議員林儒暘、張秀枝及地方人士也都出席與會，王瑞德表示，南投有豐富的文化底蘊，這次活動自即日起至10月15日，結合沉浸式導覽技術，邀請國人走訪南投文化場域，詳情可至活動網站查詢（網址：https://reurl.cc/Omj79r）。

