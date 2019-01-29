一日、二日遊行程都排好了！走春必去宜蘭5條經典玩樂路線

▲北關海潮公園。（圖／東北角風管處提供，鄭自妍攝）

記者蔡玟君／綜合報導

今年農曆春節共有9天假期，宜蘭是北台灣旅客休閒假日時最喜愛前往的旅遊目的地，東北角風管處特別規劃5條宜蘭經典路線，囊括最新IG打卡景點與經典山海景觀，讓民眾用慢活步調親近東北角海岸，感受當地人文風光。

▲舊草嶺隧道。（圖／東北角風管處提供，攝影-德範）

東北角風管處此次規畫的5條宜蘭經典路線共分為3條一日遊路線，以及2條二日遊路線，想要照著玩或拆開走都可以，風管處也表示，當地有2條台灣好行公車路線串連，包括「黃金福隆線」能暢遊瑞芳、九份、龍洞、福隆等山城與海岸；「壯圍沙丘線」帶領您前往頭城、宜蘭、壯圍濱海玩透透，春節憑電子票證搭乘更享有半價優惠。

▲壯圍沙丘旅遊服務園區。（圖／東北角風管處提供，趙建生攝）

5條經典旅遊路線如下：

一日遊

1.福隆暖冬泡湯之旅

福隆車站→舊草嶺隧道自行車環狀線(20K)或舊草嶺隧道(8K)→福隆便當或海鮮餐廳→鹽寮濱海公園（藍灣風鈴季2月1日至6月30日、濱海拉拉車）→福容大飯店福隆店泡湯→賦歸

2.外澳頭城懷舊之旅

頭城火車站→蘭陽博物館 →頭城老街→中餐（老街懷舊美食或烏石港海鮮餐廳） →北關海潮公園→外澳服務區（下午茶） →賦歸

▲龍門露營區。（圖／東北角風管處提供）

3.壯圍沙丘慢活之旅

宜蘭火車站→壯圍沙丘旅遊服務園區（可帶自行車繞行周邊自行車道，或步行園區旁的小徑至沙灘欣賞太平洋及龜山島海景）→旺山休閒農場或官老爺休閒農場→壯圍地區餐館→東港榕樹公園→傳統藝術中心→羅東火車站（後3者，可更改為大坑觀景台及頭城濱海森林公園，最後於頭城火車站賦歸）。

▲頭城濱海森林公園。（圖／記者蔡玟君攝）

二日遊

4.福隆濱海單車慢遊二日行

Day1：福隆火車站→福隆遊客中心→舊草嶺隧道自行車道(環狀線20K)→石城服務區→萊萊秘境→福容大飯店或龍門露營區露營或小木屋

Day2：住宿地點→龍門-鹽寮自行車道→鹽寮海濱公園風鈴季→澳底海鮮街中餐→賦歸

▲宜蘭濱海自行車道。（圖／記者蔡玟君攝）

5.宜蘭壯圍濱海深度二日行

Day1：頭城火車站→烏石港（蘭陽博物館）→大坑觀景台海景咖啡→頭城濱海森林公園→飯店或民宿

Day2：住宿地點→壯圍沙丘旅遊服務園區→壯圍地區農場及餐館→永鎮濱海或傳統藝術中心→賦歸