圓山飯店推2超狂住宿專案2.5折起　28坪景觀套房「買1送1」贈導覽

▲環景套房祭出限時限量「買一送一」。（圖／圓山大飯店提供）



記者彭懷玉／綜合報導

暑假近尾聲，圓山大飯店祭出今年最強住房專案，即日起至9月30日，凡於平日時段預訂28坪無敵景觀環景套房，即享「買一送一」，換算下來住一晚8,230元，還能免費參加東密道導覽行程。另於指定日期預訂高級客房，每房每晚只要4,600元。

▲圓山大飯店東密道導覽。（圖／記者彭懷玉攝）



圓山大飯店推出2大住房專案，環景套房周日至周四入住「買一送一」優惠價16,460元，等於每房每晚8,230元，下殺2.5折，另附贈4客價值3,652元的精緻早餐。業者指出，旅客可選擇連住2晚或同日預訂2間，再加贈東密道導覽行程，並使用全台唯一奧林匹克標準戶外泳池，在沁涼中抓住夏天的尾巴。

▲指定日期雙人入住高級客房，每房每晚特惠4,600元。（圖／圓山大飯店提供）



另針對講究質感的旅人，同步推出限時快閃住房方案，指定日期雙人入住高級客房，每房每晚只要4,600元，換算下來每人僅需2,300元，再享加購松鶴餐廳自助早餐買一送一，每房至多2客，需於訂房時加購。

▲桃園高爾夫俱樂部．悅華大酒店旋轉滑水道全新開放。（圖／天成飯店集團提供）



另外，桃園高爾夫俱樂部．悅華大酒店即日起至9月30日推出「盛夏微涼一泊二食優惠」，本館周一至周四入住，一泊二食精緻客房每晚3,299元起，親子三人房3,999元起，溫馨家庭房4,699元起，每房更加贈栗比掛頸風扇乙台。

▲悅華大酒店雙人平日一泊二食每房每晚3,299元起。（圖／天成飯店集團提供）



學苑館平日豪華客房3,599元起，假日豪華客房5,299元起，預訂學苑館入住即享Bon Bar兩小時啤酒無限暢飲，多元的專案內容為夏日假期增添舒暢。

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》