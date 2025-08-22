2025台灣國際熱氣球嘉年華　45天湧逾68萬人次相約2026再見

▲ 2025台灣國際熱氣球嘉年華落幕，相約明年再見。（圖／台東縣政府提供）

記者楊晨東／台東報導

「謝謝所有團隊辛勞，謝謝廣大球迷朋友支持！」夏季最夯活動之一的 2025台灣國際熱氣球嘉年華，於21日晚間在鹿野高台舉辦最終場閉幕光雕音樂會，縣長饒慶鈴與近4萬名遊客齊聚現場，共同欣賞被國際飛行員譽為「全球最美」的熱氣球光雕秀，在掌聲與歡呼聲中劃下燦爛句點。

台東縣政府指出，今年嘉年華自7月5日至8月21日，歷時45天，雖受大雨及颱風影響取消18天、26場次，仍吸引逾68萬人次參與，再度展現台東觀光品牌的強大吸引力。縣府誠摯感謝所有支持，並向大家相約：「2026 see u！」

閉幕晚會從下午3點起人潮不斷湧入，晚間7點正式登場，鹿野高台擠得水洩不通。現場除熱氣球光雕、無人機與煙火交織夜空的絢爛演出外，台東高商原舞團率先開場，人氣團體 U:NUS 與 KAXA 輪番演出，壓軸樂團 理想混蛋 則以多首經典作品掀起全場高潮。

縣長饒慶鈴表示，今年適逢熱氣球嘉年華 第15週年，縣府首度與國際IP「哆啦A夢」合作，推出全球唯一全新哆啦A夢造型球與系列活動，並結合城市行銷，將台東打造成「哆啦A夢世界」，成功吸引國內外高度關注。雖然因天候不穩取消近三分之一場次，縣府靈活調整，取消原訂公休日並加開場次，最終仍創下逾68萬人次的亮眼紀錄，再次帶動觀光產業，提升國際能見度。

縣府特別向所有飛行員、地勤人員、表演嘉賓，以及警消與醫護團隊表達最誠摯謝意；同時也感謝現場與線上支持的每一位朋友，因為有大家，台東的夏夜才如此耀眼。請把這份感動帶回家，記得台東的美麗與熱情，我們2026年鹿野高台再見！

縣府補充，台灣國際熱氣球嘉年華自2011年舉辦以來，不斷創新突破，已成為全台最具國際知名度的觀光盛會之一。15年來，因為有各界攜手支持，嘉年華不僅是台東的驕傲，更是世界看見台灣的重要舞台。