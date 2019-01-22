櫻花樹下露營、日本認證賞櫻名所！全台4大絕美櫻花勝地

▲武陵農場櫻花季每年都吸引大批遊客上山。（圖／雄獅旅遊提供，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導

一年一度的賞櫻旺季即將來臨，想要看到櫻花綻放的美麗場景不一定要出國。每年2月初開始，全台進入「粉爆」櫻花季，當中，台中的武陵農場、嘉義阿里山、南投九族文化村和宜蘭馬告生態園區更是每年都擠破頭的熱門賞櫻景點，想安排一趟粉紅櫻花之旅可得提前規劃！

▲武陵農場櫻花美如日本。

全台最受矚目的「2019武陵農場櫻花季」即將於2月7日展開，為期21天的活動預計吸引超過10萬遊客。武陵櫻花區共有200公頃，包括台灣原生山櫻花、霧社櫻、紅粉佳人等10多種不同品種，滿山開遍2.1萬株櫻花綿延於3公里長的步道，向來是國人最愛去的賞櫻景點，為因應大量人潮，今年主辦單位更規劃了「場內總量管制、道路交通管制、團客預約入場、公共運輸接駁」等四大人潮疏運措施，每日進場人數均有上限。

▲九族文化村內的八重櫻。



此外，被日本櫻花協會授證為日本海外「櫻花名所優選之地」的九族文化村也是熱門的櫻花名所，今年的九族櫻花季自2月1日登場，在這段時間不只可以暢玩園內遊樂設施、體驗原住民文化，還能漫步在宛如日本的櫻花林道中，讓賞櫻氣氛歡樂又浪漫。

▲阿里山粉嫩櫻花清秀雅緻。

阿里山是台灣經典的賞櫻景點，櫻花搭配森林鐵路的景色，堪稱一絕。阿里山國家風景區在官網中介紹，從12月至3月期間，在阿里山全區可見緋寒櫻陸續綻放，待3月中至4月中便是阿里山森林遊樂區的櫻花季，可見八重紅枝垂櫻、牡丹應及普賢象櫻等櫻花，壯觀花海吸引全台遊客朝聖。

▲武陵農場免裝備就能在櫻花樹下露營。

在東台灣，位在宜蘭的馬告生態公園，包含棲蘭山莊、明池山莊和神木群，一直以來都是宜蘭地區深受歡迎的賞櫻名所，棲蘭櫻花大部分屬於山櫻花，間有幾株紅粉佳人；而明池森林遊樂區更以櫻花林著名，整個園區的櫻花樹近200株，而因明池海拔較高，氣溫較低，花期較晚，剛好接續棲蘭賞花。

針對即將到來的櫻花季，雄獅旅遊推出武陵農場保證入園、九族賞櫻＋東埔溫泉、拉拉山＋宜蘭明池賞櫻和福壽山天池＋武陵賞櫻等多種國旅行程，讓想賞櫻的旅客可免去行程安排的麻煩，選擇最合適的賞櫻旅遊。