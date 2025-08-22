別再把房卡放回卡套　專家點出暗藏風險：入住後應立即丟棄

▲目前多數飯店使用RFID房卡。（圖／VCG）



記者彭懷玉／綜合報導

出差或旅行入住飯店時，不少人在拿到房卡後，會順勢放進紙套裡，不過，這習以為常的小動作，可能引來不必要的麻煩。美國安全專家提醒，此舉等同於把「鑰匙」和「門牌號碼」一起交到陌生人手中。



美國資安顧問盧丹尼爾（Daniel Loo）在接受《讀者文摘》訪問時指出，許多旅客習慣將「寫有房號的房卡套」隨身攜帶，但這等於同時把「鑰匙」與「住在哪間房」交給他人，一旦遺失或遭竊，就可能讓陌生人輕易進入房間。根據美國巴爾州立大學與佛州國際大學的研究，約38%的飯店竊案發生在房內，而非公共區域，因此保護房號資訊至關重要。



多數飯店早已要求員工避免大聲說出房號，並以隱密方式標示，以確保旅客隱私。但即使是與朋友閒聊時被旁人聽到，也可能成為宵小覬覦的線索。



至於房卡技術，目前常見的有磁條、藍牙、RFID 與 NFC，其中以安全性最高的 NFC 最受專家推崇，能以手機或智慧錶取代實體卡片。然而，目前多數飯店仍使用 RFID 房卡，雖然耐用性佳，但專家警告，市面上已有裝置能輕易複製此類房卡，甚至隔著口袋或包包就能複製。

▲回房時保持專注，避免邊走邊滑手機，並注意沿途的緊急出口。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



專家建議，拿到房卡後應立即丟棄寫有房號的紙套。盧丹尼爾也指出，房客回房時保持專注，避免邊走邊滑手機，並注意沿途的緊急出口；進入房間後，應確實上鎖所有門鎖，出門前透過貓眼查看狀況，並在離開時掛上「請勿打擾」牌，以營造房內有人的錯覺。

對此，《ETtoday新聞雲》訪問數家飯店業者，有業者表示同意，「為客人辦理入住時，會同時有紙本或相關文件給住客看，不會把房號唸出來，都是圈在文件上。」業者提及，雖然沒有聽過有其他同仁提到卡套這部分，但她習慣將房號拍起來存在手機，並將卡套丟入垃圾桶，房卡直接夾在手機殼的收納處。



其他業者認為，相對於美國，台灣的旅遊環境較安全，沒有說一定要到丟棄房卡套這麼嚴重，因為很多客人會忘記自己的房號，反而會拿房卡回到櫃檯去查自己的房號。他說，不論是拿房卡查，或是剛好是入住的同行者（非訂房者本人），櫃台人員還是會先跟訂房者本人確認相關資訊，或是請本人下來帶，總之避免讓其他非房客知道房號。



該業者認為，保護自身是第一要件，「像我出國（比如歐洲），就會用行李箱擋住房門口，尤其是住到治安比較亂的區域。」