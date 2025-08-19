ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

高雄「方蒔」奪2獎成大贏家！老闆：原想炫耀結果太太拿更大獎

▲「方蒔」在米其林拿下服務大獎，更摘下一星榮耀。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「方蒔」陳玉錡（右3）拿下米其林服務大獎，餐廳更摘下一星榮耀。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

《台灣米其林指南2025》發布會今（19日）公布摘星名單，「方蒔」在米其林拿下服務大獎，更摘下一星榮耀，榮登第二大贏家。由於方蒔是主廚蔡中和、外場經理陳玉錡夫妻檔一同經營，蔡中和上台領獎時笑稱「原本要炫耀的，結果太太拿到的大獎更厲害」。

▲▼米其林一星餐廳-方蒔。（圖／記者彭懷玉攝）

▲方蒔獲得米其林一星，餐廳老闆、同為主廚的陳玉錡丈夫蔡中和也上台領一星獎牌，笑稱「原本要炫耀的，結果太太的獎項更大」。（圖／記者彭懷玉攝）

陳玉錡拿下服務大獎，她上台時開心表示「榮耀是屬於全部團隊的」，餐廳老闆、同為主廚的陳玉錡丈夫蔡中和也上台領一星獎牌，笑稱「原本要炫耀的，結果太太的獎項更大」。

蔡中和說，米其林指南就像是一盞明燈，到世界各地指引餐飲界前行，頒獎更確信他對料理的堅持。蔡中和說「一星榮耀肯定是屬於團隊的，兼顧家庭和事業不容易，謝謝家人幫忙照顧小孩，讓我和太太能在熱愛的工作專心投入。」

拿下米其林服務大獎實屬不易，陳玉錡分享，「無論是慶祝周年、生日或任何重要的時刻，會依據不同目的客人的需求，把每位願意花錢進來餐廳的客人，都讓他們感受到餐廳的用心，和我們一起開心。」

▲高雄Fine Dining餐廳再增加一家，「方蒔 the FRONT HOUSE」。（圖／記者黃士原攝）

▲高雄Fine Dining餐廳「方蒔 the FRONT HOUSE」。（圖／記者黃士原攝）

「方蒔」一名源於餐飲術語 front of house，象徵外場服務的專業與價值。品牌理念不僅是透過服務人員的細膩款待，營造完整愉悅的用餐氛圍，更希望提升外場專業形象，改變大眾對前檯工作的想像，進一步推動台灣高端餐飲文化向前發展。

方蒔位於高雄市苓雅區憲政路上，2023年3月開幕，8月便入選《米其林指南》新餐廳，今天更一舉奪下兩項殊榮，未來將更難訂位了。

關鍵字： 台灣米其林指南2025 米其林服務大獎 美食雲 米其林 方蒔 the Front House

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

蕭亞軒回歸舞台「開全麥超穩」　飆25年前經典歌〈薔薇〉

推薦閱讀

珍珠海岸國際音樂節8/29登場　NBA2球星首度來台

珍珠海岸國際音樂節8/29登場　NBA2球星首度來台

高雄「方蒔」奪一星、服務大獎成贏家

高雄「方蒔」奪一星、服務大獎成贏家

7-11首創推出「商品許願池」功能

7-11首創推出「商品許願池」功能

新進榜米其林一星餐廳一次看

新進榜米其林一星餐廳一次看

4家餐廳掉出米其林星榜

4家餐廳掉出米其林星榜

新竹療癒森林夜湯附贈早餐Buffet！

新竹療癒森林夜湯附贈早餐Buffet！

台南連4年掛蛋！新北新竹也沒星

台南連4年掛蛋！新北新竹也沒星

《2025台灣米其林指南》完整名單一次看

《2025台灣米其林指南》完整名單一次看

全球首家摘星冰淇淋店「MINIMAL」掉榜

全球首家摘星冰淇淋店「MINIMAL」掉榜

7餐廳獲「米其林綠星」肯定

7餐廳獲「米其林綠星」肯定

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

《2025台灣米其林指南》完整名單一次看

4家餐廳掉出米其林星榜

台南連4年掛蛋！新北新竹也沒星

壽司郎x芙莉蓮聯名活動今登場

「老賴茶棧X鬼滅之刃」第2波聯名開跑

全球首家摘星冰淇淋店「MINIMAL」掉榜

米其林評審最愛的8道新北必比登美食

全商務艙「Beond航空」明年首航台灣

水火共舞「超過300年」卻從未熄滅！

開業4年粥底火鍋「澳門贏到足」熄燈

熱門行程

桃園珍珠海岸國際音樂節 音浪嗨翻三天

KARD燃炸舞台、動力火車搖滾開唱、玖壹壹熱力壓軸，8/29-8/31竹圍漁港限時開趴！

最新新聞更多

珍珠海岸國際音樂節8/29登場　NBA2球星首度來台

高雄「方蒔」奪一星、服務大獎成贏家

7-11首創推出「商品許願池」功能

新進榜米其林一星餐廳一次看

4家餐廳掉出米其林星榜

新竹療癒森林夜湯附贈早餐Buffet！

台南連4年掛蛋！新北新竹也沒星

《2025台灣米其林指南》完整名單一次看

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366