高雄「方蒔」奪2獎成大贏家！老闆：原想炫耀結果太太拿更大獎

▲「方蒔」陳玉錡（右3）拿下米其林服務大獎，餐廳更摘下一星榮耀。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／台北報導

《台灣米其林指南2025》發布會今（19日）公布摘星名單，「方蒔」在米其林拿下服務大獎，更摘下一星榮耀，榮登第二大贏家。由於方蒔是主廚蔡中和、外場經理陳玉錡夫妻檔一同經營，蔡中和上台領獎時笑稱「原本要炫耀的，結果太太拿到的大獎更厲害」。

▲方蒔獲得米其林一星，餐廳老闆、同為主廚的陳玉錡丈夫蔡中和也上台領一星獎牌，笑稱「原本要炫耀的，結果太太的獎項更大」。（圖／記者彭懷玉攝）



陳玉錡拿下服務大獎，她上台時開心表示「榮耀是屬於全部團隊的」，餐廳老闆、同為主廚的陳玉錡丈夫蔡中和也上台領一星獎牌，笑稱「原本要炫耀的，結果太太的獎項更大」。

蔡中和說，米其林指南就像是一盞明燈，到世界各地指引餐飲界前行，頒獎更確信他對料理的堅持。蔡中和說「一星榮耀肯定是屬於團隊的，兼顧家庭和事業不容易，謝謝家人幫忙照顧小孩，讓我和太太能在熱愛的工作專心投入。」

拿下米其林服務大獎實屬不易，陳玉錡分享，「無論是慶祝周年、生日或任何重要的時刻，會依據不同目的客人的需求，把每位願意花錢進來餐廳的客人，都讓他們感受到餐廳的用心，和我們一起開心。」

▲高雄Fine Dining餐廳「方蒔 the FRONT HOUSE」。（圖／記者黃士原攝）



「方蒔」一名源於餐飲術語 front of house，象徵外場服務的專業與價值。品牌理念不僅是透過服務人員的細膩款待，營造完整愉悅的用餐氛圍，更希望提升外場專業形象，改變大眾對前檯工作的想像，進一步推動台灣高端餐飲文化向前發展。

方蒔位於高雄市苓雅區憲政路上，2023年3月開幕，8月便入選《米其林指南》新餐廳，今天更一舉奪下兩項殊榮，未來將更難訂位了。